Pour Noël, Boulanger baisse le prix de ce PC portable de Lenovo convertible en tablette

Vous ne savez toujours pas quoi mettre au pied du sapin ? Pensez utile et qualitatif avec le Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO), un PC portable hybride qui peut faire pivoter son écran à 360° pour l’utiliser comme tablette tactile. Un ordinateur performant et pratique aussi bien adapté au travail qu’au divertissement.

Un PC, une tablette, ou les deux à la fois ? À l’approche de Noël, le PC portable hybride Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO) est disponible avec une belle promotion chez Boulanger. Cet appareil innovant offre des prestations très intéressantes pour quiconque a des besoins de productivité et de divertissement dans le cadre d’un usage nomade.

Un design convertible

Le Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO) jouit d’une conception hybride. Il peut être utilisé comme un ordinateur portable classique, mais sa charnière 360° permet aussi de faire pivoter l'écran pour utiliser le terminal comme une tablette, qui tient parfaitement en place sur une surface plane. Ce mode tablette est très utile pour regarder des vidéos dans de bonnes conditions, pour jouer à la manette, ou pour utiliser l’écran tactile du PC.

Car oui, c’est un écran tactile qui équipe le Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO) , lui offrant une navigation intuitive et pratique lorsque l’on ne souhaite pas utiliser le fameux combo clavier-souris. Cette attention est d’autant plus appréciable que Windows 11 est mieux optimisé que Windows 10 pour une utilisation au format tablette, offrant une expérience en matière de tactile et d’interface très agréable au quotidien. L’écran de l’appareil jouit d’une belle résolution WUXGA 1920 x 1200 pixels, supérieure au standard Full HD donc.

La dalle de 13,3 pouces est entourée de fines bordures, une caractéristique qui permet à la marque de proposer un produit compact, facilement transportable, et qui ne pèse qu’1,4 kg. La batterie du PC portable offre une autonomie de jusqu’à 13 heures et 30 minutes, une durée généreuse pour prendre des notes, travailler sur un projet, regarder des vidéos ou jouer sur une longue période sans besoin de chercher une source d’alimentation.

Ajoutons que Lenovo a opté pour un design en tissu composé de 50 % de plastique recyclé ou d'aluminium recyclé. Estimant qu’il a une responsabilité sociale et environnementale, le fabricant cherche à réduire son empreinte écologique. Il s’est officiellement engagé à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement et à mettre en place des solutions plus intelligentes pensées pour une croissance durable.

Des performances signées AMD

Ce PC portable hybride est équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 5 5500U. Ce CPU offre un bon compromis entre performances et consommation énergétique, ce qui lui permet d’ailleurs d’offrir une aussi bonne autonomie. La fréquence d’horloge s’élève à 2,1 GHz, mais peut monter jusqu’à 4 GHz en TurboBoost, qui s’active automatiquement lorsque des processus lourds sont lancés et que l’ordinateur a besoin d’être plus rapide. L’architecture CPU à six cœurs donne la possibilité d'effectuer plusieurs tâches en simultané et de bien répartir la charge de travail exigée par les différents processus. Par conséquent, le PC ne souffre pas de ralentissements, même en multitâche.

Le processeur du Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO) est bien aidé par la présence de 16 Go de RAM. Une telle capacité de mémoire vive participe à rendre l'ordinateur plus réactif et plus fluide. De plus, le stockage de 256 Go est basé sur la technologie SSD, bien plus rapide que les disques durs HDD traditionnels. Avec un SSD, votre système sera bien plus véloce, les applications se lanceront plus rapidement et les transferts de fichiers volumineux seront bien moins longs.

L’ordinateur est compatible avec les derniers standards de connectivité sans fil, dont le Bluetooth 5.2 pour connecter des périphériques (souris, manette, casque audio…) et le Wi-Fi 6 pour bénéficier des meilleurs débits et d’une faible latence sur les réseaux domestiques.

La connectique se compose d’un port USB-A 3.2 Gen 1, de deux ports USB-C 3.2 Gen 1, d’une prise HDMI 2.0, d’un port audio jack 3.5 mm et d’un emplacement pour carte microSD. La proposition est généreuse de ce point de vue pour un PC portable hybride convertible en tablette.

Il convient de préciser que Windows 11 vient préinstallé sur ce produit. Vous n’avez donc pas besoin d’acheter une licence auprès de Microsoft et de vous occuper vous-même de l’installation du système d’exploitation, l’ordinateur est livré clé en main pour un usage immédiat et simplifié.

Le Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO) est en réduction chez Boulanger

Vous êtes encore en quête d’un beau cadeau de Noël pour l’un de vos proches ? Gâtez-le avec le Lenovo Yoga 6 (13ALC+CO) , qui fait actuellement l’objet de 16 % de réduction chez Boulanger. Son prix passe en effet à 999 euros, alors qu’il est normalement vendu au tarif de 1199 euros. La livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine et le commerçant propose également l’option de retrait en magasin ou en drive.

L’ordinateur est couvert par une garantie légale d’une durée de deux ans, lors de laquelle vous pouvez aussi profiter gratuitement du service client de Boulanger, que ce soit depuis l’espace client, par téléphone, ou directement en magasin.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque Boulanger propose jusqu’au 25 décembre 2022 une offre promotionnelle avec l’achat d’un PC ou d’une tablette sous Windows 11. Celle-ci permet d’acquérir 15 mois d’abonnement offerts à Microsoft 365 Personnel, une suite logicielle comprenant les programmes Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneDrive. Pour en profiter, il vous suffit d’ajouter le pack MS365 Perso dans le même panier que celui du produit éligible acheté, la remise d’une valeur de 69 euros est alors automatiquement appliquée.

