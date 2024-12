Pour moins de 70 €, ce SSD de 1 To équivalent au Samsung 990 Pro est une excellente affaire

Le Black Friday est désormais terminé, mais les promos ne s'arrêtent pas pour autant chez la Fnac et Darty. Si vous recherchez un SSD performant vendu avec son dissipateur thermique, le modèle Lexar Play 2280 est à un excellent prix en ce moment.

Vendu habituellement au prix de 100 €, le SSD Lexar Play 2280 est à 69,99 € chez la Fnac et Darty dans sa version de 1 To. Elle fait donc l'objet d'une réduction de 30%. Et pour son prix actuel, ce SSD offre un rapport qualité-prix imbattable.

Ses performances sont proches des plafonds des SSD PCIe 4.0 et elles sont largement au-dessus du minimum nécessaire pour être compatible avec la PS5. Cerise sur le gâteau, il est vendu avec son dissipateur thermique et est donc prêt à servir directement dans la console de Sony ou ailleurs.

Lexar Play 2280 : jusqu'à 7400Mo/sec, une véritable flèche

Ce SSD est capable d'atteindre la vitesse maximale de 7400 Mo/s. On parle là de la vitesse en lecture qui est comme d'habitude un peu plus élevée que la vitesse en écriture qui est ici de 6500 Mo/s. Ses performances sont donc similaires à celles du SSD Samsung 990 Pro, l'une des références du marché.

Le rapport qualité prix est meilleur puisqu'à moins de 70 €, c'est l'un des SSD les plus performants que vous trouverez en ce moment. Une bonne occasion donc, même après les offres du Black Friday.

Et si vous ne l'achetez pas forcément pour la PS5, ce SSD est parfait pour intégrer un PC gamer ou bureautique en lui apportant au passage une meilleure réactivité pour les tâches du quotidien. Enfin, rappelons qu'en ce moment la PlayStation 5 est toujours en promotion chez les différents marchands du Web.

La fin du Black Friday n'a donc pas mis un terme à l'offre qui permet d'économiser 75 € aussi bien sur la version digitale que celle standard. Vous pouvez donc en profiter pendant qu'il est encore temps.