Pour les soldes d’été la TV OLED LG 65BX3 passe à 1499 €

Si vous souhaitez vous équiper d'une TV OLED 65 pouces pour les soldes d'été, vous pouvez profiter de ce bon plan Rue du Commerce qui permet d'acquérir le modèle LG 65BX3 à moindre coût. S'il faut généralement débourser 1799 € pour l'acheter, il est possible de l'avoir moins cher, à 1499 €.

Rue du Commerce propose une belle réduction de 300 euros sur la TV OLED LG 65BX3 d'une diagonale de 164 cm. Habituellement proposée à 1799 €, elle voit ainsi son prix chuter à 1499 € dans le cadre des soldes d'été Rue du Commerce 2021.

Concernant les caractéristiques de ce modèle, on retrouve des contrastes infinis grâce à la technologie OLED, l'interface constructeur Web OS de LG, mais aussi les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision. Connecté, il embarque le Bluetooth, le Wifi et prend en charge l'assistant vocal de Google et Alexa.

Il est également équipé de 4 ports HDMI 2.1, essentiels pour profiter au max des nouvelles fonctionnalités et améliorations qu'offrent les consoles nex-gen que sont la PS5 ou la Xbox Series X. Enfin, sa puissance sonore de 40 Watt ne nécessite pas forcément l'acquisition d'une barre de son TV tellement la restitution audio est puissante et de grande qualité.

