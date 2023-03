Pour l’achat d’un smartphone Xiaomi 13 ou 13 Pro, une Smart TV 4K offerte

À l’occasion du lancement de ses nouveaux smartphones, Xiaomi lance une offre de précommande qui sort de l’ordinaire. Pour l’acquisition d’un Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro, vous pouvez obtenir une Smart TV 4K de 43 pouces de la marque.

Xiaomi renouvelle sa gamme premium avec deux nouveaux modèles de smartphones : les Xiaomi 13 et 13 Pro. Les deux appareils mobiles offrent des prestations de haute volée et délivrent l’une des meilleures expériences disponibles au sein de l’écosystème Android. Et pour marquer comme il se doit leur sortie sur le marché, Xiaomi propose un cadeau de précommande des plus généreux : une Smart TV 4K.

PRÉCOMMANDEZ LE XIAOMI 13 OU XIAOMI 13 PRO

De formidables photophones

Avec cette génération, Xiaomi repousse les limites de la photographie sur smartphone. L’optique des Xiaomi 13 et 13 Pro a été conçue en partenariat avec l’expert Leica, et pour donner encore plus de cachet à vos clichés, ils bénéficient d’une option permettant d’améliorer le rendu des photos. Le style Leica Authentic permet de rendre ses clichés plus réalistes, avec un contraste marqué, alors que le style Leica Vibrant rend les couleurs plus éclatantes.

Le Xiaomi 13 Pro embarque un capteur principal 50 MP de 1’’, une très grande taille pour un objectif de smartphone, lui permettant de capturer plus de lumière et ainsi de produire des photos plus lumineuses, nettes et détaillées. Il jouit également d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 50 MP capable de réaliser des zooms optiques jusqu’à 3,2x.

Le Xiaomi 13 compte quant à lui sur une caméra principale de 50 MP produisant des pixels de 1,0μm, pouvant même être doublés à 2,0μm grâce à la technique de fusion des pixels Super-pixel 4-en-1. La configuration est complétée par un ultra grand-angle de 12 MP élargissant le champ de vision à 120° et par un téléobjectif de 10 MP avec zoom jusqu’à 3,2x.

Les deux appareils se distinguent aussi en vidéo, avec la possibilité de filmer en qualité 8K HDR et en Dolby Vision. De plus, un mode nuit a été développé pour capturer des vidéos avec un bon rendu même lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises.

Des performances canon, une autonomie généreuse

Les Xiaomi 13 et 13 Pro sont équipés de ce qu’il se fait de mieux en matière de puce : le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui affiche des performances environ 37 % supérieures à celles du déjà excellent Snapdragon 8 Gen 1. Navigation, multitâche, jeux aux graphismes poussés… rien ne résiste à la puissance de ce SoC de nouvelle génération, qui s’est amélioré aussi bien au niveau du CPU que du GPU.

Les deux smartphones reposent sur la technologie de mémoire vive ultra rapide LPDDR5X (8 Go de RAM pour le Xiaomi 13, 12 Go pour le Xiaomi 13 Pro) et sur le standard de stockage UFS 4.0 (256 Go de mémoire interne pour chaque modèle) pour délivrer une expérience encore plus haut de gamme.

La puce Snapdragon 8 Gen 2 n’est pas seulement un monstre de performances, mais aussi un modèle d’efficacité énergétique. Grâce à une consommation énergétique maitrisée, les mobiles de la série Xiaomi 13 parviennent à proposer une excellente autonomie, surtout qu’ils disposent aussi de batteries à grande capacité : 4 500 mAh pour le Xiaomi 13 et 4 820 mAh pour le Xiaomi 13 Pro. La fonction logicielle Xiaomi Surge Battery, basée sur l’intelligence artificielle, participe pareillement à la prolongation de l’endurance des smartphones.

Les appareils sortent aussi du lot grâce à leur recharge super rapide. La technologie Xiaomi Smart HyperCharge 120W et le chargeur 120W inclus dans la boite permettent de recharger le Xiaomi 13 Pro de 0 à 100 % en moins de 20 minutes. Le Xiaomi 13 s’en sort très bien également avec le Turbo filaire 67W et son chargeur 67W. Comptez moins de 40 minutes pour alimenter entièrement la batterie du terminal. Les deux versions disposent par ailleurs d’une puissante charge sans fil 50W et d’une charge inversée de 10W pour recharger des accessoires compatibles, comme des écouteurs sans fil, avec la batterie des smartphones.

Un affichage immersif, fluide et détaillé

Le design tout en élégance des nouveaux venus chez Xiaomi sert à mettre en évidence leur magnifique dalle AMOLED. Le Xiaomi 13 Pro profite d’un grand écran incurvé de 6,67’’ avec définition 3200 x 1440 pixels, fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, compatibilité HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, profondeur des couleurs 10-bits et une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 1 900 nits en pic. Des caractéristiques premium qui font du Xiaomi 13 Pro un appareil privilégié pour jouer ou pour regarder dans les meilleures conditions des photos et vidéos.

Le Xiaomi 13 propose un format plus compact de 6,36 pouces, avec un écran à plat d’une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement AdaptiveSync 120 Hz. Il atteint lui aussi les 1 900 nits au maximum, couvre la gamme de couleurs P3 et prend en charge les formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, pour des couleurs plus vives et des contrastes plus marqués à l’écran sur les contenus supportés.

Les deux appareils sont certifiés IP68, assurant leur résistance à l’eau et aux poussières. Ils sont livrés sous l’interface MIUI 14 basée sur Android 13, avec la promesse de plusieurs années de mises à jour de fonctionnalités et de patchs de sécurité.

Une Smart TV 4K offerte avec la précommande

Pour remplacer la TV du salon ou équiper une chambre, vous allez pouvoir obtenir gratuitement une Xiaomi TV P1E de 43 pouces en précommandant un Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro. L’offre est disponible jusqu’au 7 mars 2023 et fonctionne sur le même principe que le système d’offre de remboursement (ODR). Le téléviseur en question possède une valeur de 449 euros. Il s’agit d’une Smart TV basée sur Android TV, avec fonction Chromecast intégrée et affichant une qualité 4K.

Le Xiaomi 13 est commercialisé au prix de 999 euros chez Boulanger. Le Xiaomi 13 Pro est quant à lui vendu au tarif de 1 299 euros.

PRÉCOMMANDEZ LE XIAOMI 13 OU XIAOMI 13 PRO

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.