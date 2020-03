Popcorn Time, le Netflix du piratage, est encore de retour !

Popcorn Time, le Netflix pirate, profite du confinement total pour faire son grand retour. Le service de streaming illégal est désormais disponible en version 4.0 sur macOS, Windows, Linux et Android TV.

Lancé en 2014, Popcorn Time est un service de streaming illégal regroupant tous les films et séries dans une présentation digne de Netflix. Ce client BitTorrent se distingue donc par son interface réussie et sa facilité d’utilisation. Comme dans le catalogue Netflix, il est possible de trier les contenus proposés par genre.

Par le passé, Popcorn Time a été maintes fois fermé par les autorités. Le code du projet étant disponible en open source, le Netflix du piratage n’a pas tardé à faire son grand retour, parfois sous de multiples incarnations en simultané. Ces derniers mois, Popcorn Time s’était fait plutôt discret.

La version 4.0 de Popcorn Time est disponible sur macOS, Windows, Linux et Android TV

Ce 17 mars 2020, Popcorn Time a profité du confinement total en France pour faire une nouvelle fois son retour. Le logiciel est désormais disponible en version 4.0 pour MacOS, Windows, Linux Android, et Android TV directement sur le site web de Popcorn Time. Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’une version beta, met en garde le site web. Le client est aussi proposé sur Android via le téléchargement d’un APK. Les utilisateurs Android doivent par contre se contenter de la version 2.9.

De notre côté, nous avons testé la version MacOS de Popcorn Time 4.0. Le service permet comme promis d’accéder à un vaste catalogue de séries et de films en bonne qualité. Par contre, on a rencontré de nombreuses lenteurs. De plus, l’application est inondée de publicités pour un service VPN à 4,99 dollars par mois. Que pensez-vous de cette version 4.0 ? On attend votre avis dans les commentaires.