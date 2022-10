Précommande Pokémon Écarlate et Violet : où les acheter au meilleur prix ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont les deux nouveaux opus de la saga Pokemon. Pour la première fois, ces versions se situeront dans un monde ouvert où vous pourrez partir en quête de tous les nouveaux Pokemon. Ce jeu, développé par Game Freak, sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 18 novembre. Mais pour les plus impatients, ils sont déjà disponibles en précommande. Dans cet article, on vous dit où acheter les deux jeux au meilleur prix.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont les nouveaux noms des prochaines aventures inédites de la série principale Pokemon neuvième génération. Ils ont été annoncés le 27 février 2022 lors d’un Pokemon Présents. Après le succès de Légendes Pokemon : Arceus, les amateurs de la saga attendent avec impatience cette nouvelle génération de Pokemon avec son lot de nouvelles créatures, nouveaux personnages et un nouveau monde ouvert à parcourir.

OÙ PRÉCOMMANDER POKÉMON ÉCARLATE ET VIOLET AU MEILLEUR PRIX ?

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles en précommande chacun au prix conseillé de 59,99 €. Ils sortiront officiellement le 18 novembre 2022.

Vous trouverez les deux versions à 44,19 € chez E.Leclerc, à 44,99 € chez Amazon et à 49,99 € à la Fnac et sur Cdiscount. Micromania les propose à 59,99 € mais offre 10 euros en bon d’achat si vous le précommander avant le 16 novembre.

Les deux jeux sont évidemment compatibles aussi bien avec la Nintendo Switch classique que la nouvelle Nintendo Switch OLED.

Un pack duo regroupant les deux jeux et un steelbook est également disponible en 15 000 exemplaires pour 109,99 € à la Fnac ou sur Amazon entre autres. Il sortira également le 18 novembre.

Pokémon Écarlate au meilleur prix 44.19€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 56.98€ Voir Pokémon Violet au meilleur prix 44.19€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 56.98€ Voir Pack Duo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet au meilleur prix 109.99€ Voir

QUOI DE NEUF DANS POKÉMON ÉCARLATE ET VIOLET ?

La grande nouveauté de cette neuvième génération de Pokemon est le monde ouvert. C’est la première fois dans la série principale. La nouvelle région se nomme Paldea et elle ressemble à la péninsule ibérique. Votre aventure sera différente en fonction de la version à laquelle vous jouerez.

Si vous jouez à Pokemon Écarlate, vous intégrerez en tant qu’élève l’académie Orange. Votre tenue sera orange et l’emblème de l’académie sera également une orange. Vous aurez à vos côtés la Professeure Olim. Cette académie est plutôt orientée vers le passé et les traditions.

En jouant à Pokemon Violet, vous serez élève de l’académie Raisin. Vous serez habillé en violet et votre emblème sera évidemment le raisin. Votre professeur s’appelle Turum. Cette académie est tournée vers le futur et la modernité.

Vous aurez le plaisir de découvrir dans ces deux nouvelles versions une centaine de Pokemon inconnus. Au début de votre aventure, vous aurez le choix entre trois Pokemon : Poussacha, Chochodile et Coiffeton.