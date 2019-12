Pocophone F2 : sortie repoussée à 2020, ça se confirme

Le Pocophone F2 ne sortira finalement qu’en 2020, tease le dirigeant de la marque Poco. Après plusieurs mois de silence, le responsable assure que la filiale de Xiaomi fera son grand retour sur le devant de la scène dès l’année prochaine.

Non, le Pocophone F2 n’est pas mort. Ce 20 décembre, Alvin Tse, dirigeant de Poco et de la branche indonésienne de Xiaomi, a brièvement évoqué le futur de la marque sur son compte Twitter. « Vous entendrez parler davantage de Poco en 2020 » assure le cadre en réponse au tweet d’un fan, inquiet de l’avenir de Poco.

Sans surprise, on s’attend donc à ce que la firme commercialise (enfin) un successeur au très réussi Pocophone F1 sorti fin 2018. Comme le rapportent nos confrères de MySmartPrice, Alvin Tse a depuis supprimé son tweet. Le cadre en a-t-il trop dit pour le moment ? On en sait pas plus pour l’instant.

Les premières informations disponibles sur le Pocophone F2

Ces derniers mois, une poignée de fuites est venue lever le voile sur le design et les caractéristiques du Pocophone F2. Contrairement à son prédécesseur, le smartphone devrait être recouvert d’un écran AMOLED. Très similaire au Mi 9T et au Mi 9T Pro, le Pocophone F2 est équipé d’un capteur photo escamotable et fait l’impasse sur l’écran à encoche de son prédécesseur. Côté fiche technique, les fuites tablent sans surprise sur l’intégration d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865 couplé à 6 Go de RAM, un triple capteur photo arrière et une batterie de 4100 mAh.

Pour rappel, une fuite assurait récemment que le Pocophone F2 serait présenté début décembre 2019. Il n’en fût rien. Le smartphone devrait donc débarquer dans le courant de l’année prochaine. Qu’attendez-vous du prochain Pocophone ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

