MIUI 13 : Xiaomi dévoile la liste des 18 smartphones qui profiteront de la mise à jour au printemps

À l'occasion de la présentation des Redmi Note 11, Xiaomi en a profité pour annoncer le déploiement officiel de MIUI 13, la dernière version de sa surcouche maison. On fait le point sur la liste des smartphones compatibles, la disponibilité et les nouveautés apportées par MIUI 13. En piste.

Comme vous le savez peut-être, Xiaomi a occupé la scène médiatique ce mercredi 26 janvier 2022 en présentant officiellement les Redmi Note 11. Ils devraient s'imposer comme la nouvelle référence du milieu de gamme du constructeur, avec un premier prix affiché à 159 € pour le Redmi Note 11. Le modèle le plus onéreux étant quant à lui le Redmi Note 11 Pro 5G, proposé à partir de 292 € après conversion (329 dollars).

En parallèle, la marque chinoise a aussi confirmé le déploiement de MIUI 13, la dernière version de sa surcouche maison. “Cette nouvelle version offre aux 500 millions d'utilisateurs de MIUI une mise à niveau complète, qui met l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, notamment grâce à un stockage plus rapide, une plus grande efficacité des processus d'arrière-plan, un traitement des données plus intelligent et une meilleure autonomie de la batterie”, promet Xiaomi.

MIUI 13 se concentres sur l'amélioration des performances

Voyons ensemble dans le détail les principales nouveautés de cette nouvelle version de la surcouche du constructeur. En premier lieu, évoquons Liquid Storage. Il s'agit d'un tout nouveau système de gestion de stockage des données. Comme l'explique Xiaomi, le stockage d'un appareil a tendance à se fragmenter au fil des années et des écritures et réécritures de données. À terme, la vitesse de lecture et d'écriture s'en trouve diminuée (jusqu'à 50% d'après des tests réalisés par Xiaomi).

En résulte donc des ralentissements sur le système tout entier, notamment pour ouvrir les applications. Avec Liquid Storage, la fragmentation est réduite et prolonge ainsi la durée de vie des appareils. D'après Xiaomi, Liquid Storage permet :

D'améliorer l'efficacité de lecture et d'écriture de 60%

D'améliorer la vitesse de lecture et d'écriture, qui conserve jusqu'à 95% de ses capacités après trois ans

Xiaomi intègre ensuite Atomized Memory, une “méthode de gestion de la mémoire ultra sophistiquée”. Le principe ici reste simple : cette fonctionnalité analyse la manière dont les applications exploitent la mémoire vive de votre appareil. Elle se charge ensuite d'attribuer les processus d'utilisation de la RAM aux tâches qu'elle considère comme importantes. Toutes les tâches non-importantes sont fermées pour concentrer un maximum de mémoire vive sur les tâches essentielles.

À lire également : MIUI 13 – comment installer la nouvelle mise à jour sur votre smartphone Xiaomi ?

Une meilleure autonomie et une multitâche simplifié grâce à la Sidebar

On retrouve dans Focus Algorithms la même idée de gérer dynamiquement les ressources système. Cette fonction s'occupe de rendre MIUI plus fluide et plus réactif. Pour ce faire, Focus Algorithms donne la priorité à l'application que vous utilisez actuellement, de sorte à offrir des performances supérieures. Pratique notamment pour des applications gourmandes comme les jeux vidéo. Terminons ce volet amélioration des performances avec Smart Balance. Cette technologie a été conçue pour trouver un équilibre entre performances et consommation d'énergie. D'après Xiaomi, cette fonctionnalité permettra de prolonger l'autonomie globale de la batterie de 10% en moyenne.

MIUI 13 compte également apporter plus d'options de personnalisation pour les utilisateurs. L'une des principales nouveautés réside en l'ajout de la Sidebar. Comme son nom l'indique, il s'agit ni plus ni moins d'une barre latérale depuis laquelle vous pourrez accéder rapidement à vos applications préférées, et ce sans quitter l'appli ouverte actuellement. Selon les dires du constructeur, il sera possible d'y intégrer jusqu'à 10 applications. De quoi faciliter grandement le multitâche, un domaine au centre de l'expérience MIUI 13 visiblement.

Liste des smartphones compatibles avec MIUI 13

Venons-en maintenant à la liste des smartphones et tablettes compatibles avec la dernière version de la surcouche Xiaomi. Si l'on compte les quatre Redmi Note 11 présentés ce mercredi 26 janvier, on dénombre pas moins de 18 smartphones et tablettes éligibles. Comme le précise le constructeur, ces appareils pourront tous migrer sur MIUI 13 d'ici la fin du premier trimestre 2022. Bien entendu, le calendrier des sorties pourra varier selon les régions. Concernant la France, aucune précision n'a été donnée pour l'instant. Voici la liste des smartphones et tablettes compatibles :

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad 5

Pour rappel, Xiaomi doit présenter prochainement les versions dédiées au marché européen de ses Xiaomi 12. Le smartphone a d'ailleurs été repéré sur un benchmark réalisé sous Android 12 il y a peu de temps.