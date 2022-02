Poco X4 Pro 5G : le lancement est confirmé pour le 28 février 2022

La date du lancement du Poco X4 Pro 5G aura bien lieu ce 28 février 2021. La nouvelle a été confirmée par le constructeur lui-même via les invitations envoyées à la presse pour la présentation officielle en ligne de l'appareil. Pour rappel, un test complet de l'appareil a déjà été publié sur la toile récemment par le site Smartdroid.

Ce 18 février 2022, nos confrères du site Smartdroid ont publié en exclusivité un test complet du Poco X4 Pro 5G. L'occasion d'en apprendre plus sur le design, la fiche technique et le prix de l'appareil, ce à quelques jours du lancement supposé de l'appareil. Comme attendu, le smartphone reprend de nombreux éléments du Redmi Note 11 Pro 5G, pas encore sorti en France à ce jour.

Si le design des deux smartphones se veut donc très proches, on notera toutefois des différentes au niveau du bloc photo, plus imposant sur le dernier né de Poco. Concernant le volet photo justement, le Poco X4 Pro 5G profitera de trois capteurs, avec un objectif principal de 108 MP, soit celui que l'on retrouve sur le Xiaomi 11T Pro. Le reste du trio se compose d'un objectif grand-angle 8 MP et d'un macro objectif de 2 MP.

Sous le capot, on retrouvera un Snapdragon 695, qui permettra au smartphone d'être compatible 5G. La face avant est occupée par une dalle 6,7″ AMOLED en définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Côté autonomie, l'appareil pourra compter sur une batterie généreuse de 5000 mAh, le tout compatible avec une recharge rapide 67W. Une première chez Poco.

Rendez-vous le 28 février 2022 pour le lancement du Poco X4 Pro 5G

Concernant la mémoire vive, il faudra compter sur 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne. Quant aux prix des différentes variantes, il s'agit bien de la seule information encore inconnue à l'heure actuelle. Mais figurez-vous qu'il ne faudra pas attendre longtemps puisque le constructeur vient d'envoyer des invitations officielles pour la présentation en ligne de l'appareil aux médias du monde entier.

Le rendez-vous est donné le 28 février 2022 à 13h pour une nouvelle conférence en ligne. Si le Poco X4 Pro 5G, “l'As des As” selon la formule de la marque, sera la star du show, le fabricant compte également lever le voile sur le Poco M4 Pro en version 4G cette-fois ci. Nous avons déjà publié un test complet de la version 5G du Poco M4 Pro en décembre 2021. En résultait un appareil d'entrée de gamme convenable, servi par un bel écran 90 Hz et des performances raisonnables, tandis que la finition des matériaux et la faible qualité des photo ne lui permettaient pas de transformer l'essai.