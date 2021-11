Poco X4 : une fuite dévoile les 4 smartphones de la future gamme

Poco travaille sur une nouvelle série de smartphones abordables, les Poco X4. D'après les fuites, la filiale de Xiaomi proposerait un total de 4 éditions différentes. On fait le point sur les informations déjà disponibles.

Après les Poco M4 Pro 5G, les Poco M3 Pro 5G et les Poco F3 Pro, la filiale indienne de Xiaomi s'apprête à enrichir son catalogue avec 4 nouveaux smartphones milieu de gamme, les Poco X4. D'après une série de fuites relayées par nos confrères de GSM Arena, la marque Poco travaille actuellement un Poco X4, un Poco X4 NFC, un Poco X4 Pro et un Poco X4 GT.

Sans surprise, les quatre téléphones abordables vont succéder à la gamme des Poco X3, dont la première apparition sur le marché date de septembre 2020. Il y a plus d'un an, Poco avait en effet lancé le Poco X3 NFC sur le marché européen. Avec son excellent rapport qualité prix, le smartphone a connu un accueil commercial enthousiaste. Plusieurs mois après, le téléphone avait été suivi d'une déclinaison Pro, le Poco X3 Pro, et d'une édition GT, le Poco X3 GT.

Des Poco X4 très proches du Redmi Note 11 Pro

De fait, il semble que la gamme des Poco X4 sera calquée sur celle des Poco X3. Le Poco X3 standard, dépourvu de NFC, sera ainsi réservé au marché indien. La version compatible avec le NFC sera par contre vendue à l'étranger, notamment en Europe. Ces deux modèles devraient arriver sur le marché début de l'année prochaine, entre janvier et mars 2021. Poco a visiblement pris du retard sur son calendrier par rapport à l'an dernier.

Les deux versions s'annoncent très proches des Redmi Note 11 Pro, dont l'annonce en Chine date d'octobre dernier. Il n'est pas rare que Poco recycle des terminaux lancés par d'autres filiales de Xiaomi, dont Redmi. De fait, on peut s'attendre à y retrouver des écrans OLED 120 Hz et une recharge rapide 67W.

Dans un second temps, Poco devrait lancer sur le marché les Poco X4 Pro et Poco X4 GT. Déjà en cours de développement, le Poco X4 Pro arrivera en premier sur le marché, en Inde et à l'international. Enfin, la gamme sera complétée par le X4 GT, uniquement réservé aux marchés en dehors de l'Inde.

Source : GSM Arena