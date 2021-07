Poco X3 GT : Xiaomi va recycler le Redmi Note 10 Pro chinois, ça se confirme

Le Poco X3 GT de Xiaomi a fait l’objet d’une nouvelle fuite sous la forme de visuels. Le design du smartphone, notamment son capteur photo rectangulaire, confirme sa proximité avec la version chinoise du Redmi Note 10 Pro. Ce qui veut dire qu’il en reprendra aussi les caractéristiques techniques.

Début juin, nous rapportions dans nos colonnes les premières fuites à propos du Poco X3 GT, un smartphone destiné à un lancement européen. Il s’agirait de la troisième déclinaison du Poco X3 (inédit en France), après le Poco X3 Pro et le Poco X3 NFC dont vous pouvez retrouver dans nos colonnes les tests complets. Selon les premières informations sur le Poco X3 GT, il ne s’agirait pas d’un smartphone inédit, mais d'un clone de l’un des nombreux Redmi Note 10.

Et plus précisément du Redmi Note 10 Pro chinois. Rappelons en effet que le Redmi Note 10 Pro se décline en trois versions distinctes : une pour la Chine, une pour l’Inde et une pour le reste du monde (le Redmi Note 10 Pro que nous avons testé). La version indienne est très proche de la version européenne (avec un meilleur écran en Inde et un meilleur capteur photo principal en Europe). Mais la version chinoise est très différente. Et, bien souvent, Xiaomi en profite pour les lancer à l’international ces versions spécifiques en les rebaptisant.

Ces visuels confirment la proximité du Poco X3 et du Redmi Note 10 Pro

Les premières fuites affirmaient donc que le Redmi Note 10 Pro chinois prendrait donc le nom de Poco X3 GT pour sa carrière internationale. Et cela se confirme aujourd’hui grâce à une seconde fuite. Celle-ci provient du site indien 91Mobiles qui a reçu plusieurs illustrations du téléphone. Nous en avons choisi deux pour accompagner cet article. Et ces visuels confirment que le Poco X3 GT reprend à l’identique le design du Redmi Note 10 Pro chinois.

Vous retrouvez donc le module photo rectangulaire dont une partie est protégée par de l’aluminium. Et vous retrouvez également le grand écran avec coins arrondis et poinçon pour le capteur selfie centré sur la bordure supérieure. Il en reprend également les trois coloris (noir, blanc et bleu) et la coque en polycarbonate avec ce marquage vertical pour deux des trois robes.

Rappelons en quelques mots la fiche technique du Redmi Note 10 Pro chinois : écran IPS Full HD+ de 6,6 pouces, verre de protection Gorilla Victus de Corning, SoC Dimensity 1100 de MediaTek, compatibilité 5G, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, batterie 5000 mAh compatible charge rapide 67 watts, lecteur d’empreinte digitale sur la tranche, triple capteur photo à l’arrière (capteur principal 64 mégapixels). Reste désormais à attendre une annonce officielle avec un prix et une date de sortie.

Source : 91Mobiles