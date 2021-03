Poco X3 Pro : découvrez le prix des variantes du smartphone, dès 269 €

Le prix des Poco X3 Pro vient de faire surface bien avant la présentation officielle du 22 mars 2021 via un revendeur basé en Europe. Les tarifs seraient de 269 € ou 319 € en fonction des variantes.

Poco, la petite marque de Xiaomi qui monte, devrait dévoiler les Poco X3 Pro au cours d'un événement organisé le 22 mars 2021 à 13 heures. Si vous n'êtes jamais tombé sur cette marque petit récap : en 2018, Xiaomi a mis sur le marché un nouveau smartphone, le Pocophone (aujourd'hui connu sous le nom Poco F1). Son originalité ? Xiaomi est allé demander à ses fans ce qui comptait vraiment pour eux dans un smartphone, et a décidé de tailler le produit au plus près des attentes de ses clients. L'enquête du constructeur a ainsi révélé que les consommateurs attendaient surtout de Xiaomi un smartphone avec la meilleure puce du marché doté d'une bonne autonomie, et qui ne soit pas trop mauvais en photo et en enregistrement vidéo, le tout pour un tarif raisonnable.

Le Pocophone F1 a parfaitement rempli ce cahier des charges, tout en faisant l'impasse sur le superflu : exit le verre, le châssis en métal ou l'écran OLED pour faire des économies. La marque a ensuite récidivé en janvier 2020 avec le Poco X2 et le Poco X2 Pro, mais ces deux smartphones étaient un simple rebranding des Redmi K30 sortis en Chine. Puis un Poco F2 Pro en mai 2020, suivi du Poco X3 en septembre. La marque a encore un modèle Pro du X3 sous le coude, dont on sait encore peu de choses. Si ce n'est les prix de la gamme qui ont visiblement fait surface sur le site d'un revendeur basé en Europe. Les prix sont de 269 € ou de 319 € en fonction des variantes.

Voici la grille tarifaire telle que reprise par nos confrères de GSMArena :

Poco X3 Pro 6/128 Go : 269 €

: 269 € Poco X3 Pro 8/256 Go : 319 €

La fuite révèle les coloris disponibles sur ce smartphones : Metal Bronze, Frost Blue, et Phantom Black. Bien sûr, il faut prendre à ce stade cette info pour ce qu'elle est – une fuite – avec le risque que Xiaomi annonce des prix différents. Néanmoins ces prix semblent tout à fait crédibles par rapport à ceux pratiqués jusqu'ici par la marque. Parmi les autres rumeurs on sait que le X3 Pro tournera sous une puce Snapdragon 830 (une version boostée du Snapdragon 855+). Le smartphone devrait proposer un écran 120 Hz, un quadruple capteur photo 48 Mp, et une batterie 5000 mAh avec recharge rapide 33W.

Source : GSMArena