Poco M7 Pro : le smartphone Xiaomi avec 12 Go de RAM est à prix cassé

Le Poco M7 Pro fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon ! À l'occasion d'une vente flash, le smartphone de Xiaomi qui inclut 12 Go de RAM bénéficie de plus de 70 euros de remise par rapport à son prix d'origine.

Jusqu'à ce dimanche 20 avril inclus, le géant du commerce en ligne Amazon vous permet d'économiser plus de 70 euros sur l'achat du Poco M7 Pro avec 12 Go de RAM. Proposé en plusieurs coloris au choix, le smartphone de la marque Xiaomi passe de 279,90 euros à 208,90 euros. La réduction se fait grâce à une remise immédiate de plus de 20 % et par l'intermédiaire d'un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, Amazon suggère aussi le même smartphone avec 8 Go de RAM, pour 20 euros moins cher.

Sorti au début du mois d'avril 2025, le successeur du Poco M6 Pro embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une densité de 394 ppp. Compatible avec la 5G, le Poco M7 Pro de Xiaomi possède aussi un processeur Dimensity 7025-Ultra, un espace de stockage non extensible de 256 Go, le système d'exploitation HyperOS et une batterie de 5110 mAh avec la charge rapide à 45W.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'une caméra principale de 50 MP, d'un capteur en profondeur de 2 MP d'un capteur frontal de 20 MP pour la prise de selfies. Quant à la connectivité, celle-ci comprend notamment la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le protocole Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac, une prise casque de 3,5 mm, un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale grâce à l'IA.