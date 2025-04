Poco F7 Ultra : grosse chute de prix pour la version 512 Go du smartphone Xiaomi

Tout juste lancé par Xiaomi, le Poco F7 Ultra fait déjà l'objet d'une grosse chute de prix sur le store officiel de la marque. Pendant plusieurs jours, la version 512 Go du smartphone bénéficie d'une réduction globale de plus de 220 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Xiaomi vous permet de faire de belles économies sur son store officiel, à l'occasion du lancement de l'un de ses nouveaux smartphones de la gamme Poco. Jusqu'au 10 avril 2025, le Poco F7 Ultra incluant un espace de stockage de 512 Go est à 679,90 euros au lieu de 803 euros. La réduction de plus de 120 euros s'effectue grâce à une remise immédiate de 53 euros et à un coupon de réduction de 70 euros qui est à récupérer sur cette page.

En plus de la double réduction, il est possible de profiter d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone. Avec ce cumul de réductions, vous pouvez donc vous offrir le Poco F7 Ultra au prix de revient de 579,90 euros. Et pour celles et ceux qui souhaitent le modèle 256 Go du même smartphone, celui-ci est 50 euros moins cher.

Le smartphone Xiaomi Poco F7 Ultra est déjà à prix cassé

Présenté par Xiaomi en même temps que le Poco F7 Pro à la fin du mois de mars 2025, le Xiaomi Poco F7 Ultra dispose d'un écran Flow AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, une densité de 526 ppp, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 nits. Le smartphone lié au bon plan Xiaomi possède également le processeur Snapdragon 8 Elite, une mémoire vive de 16 Go de RAM, une batterie de 5300 mAh avec HyperCharge à 120 W, et le système d'exploitation Xiaomi HyperOS 2.

Concernant l'APN du téléphone, on peut trouver une caméra principale de 50 MP, un téléobjectif flottant de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 32 MP et une caméra frontale de 32 MP. Pour terminer, la connectivité du Xiaomi Poco F7 Ultra comprend la technologie sans fil Bluetooth 6.0, le GPS, la norme Wi-Fi 7, l'USB Type-C, un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré à l'écran et un déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA.