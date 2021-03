Poco X3 Pro et F3 officiels : écran 120 Hz, SoC premium, Xiaomi casse encore les prix !

Xiaomi dévoile deux nouveaux smartphones : le Poco X3 Pro et le Poco F3. Les deux smartphones bénéficient de très belles fiches techniques et de prix extrêmement agressifs, selon la tradition de la marque. Misant sur des performances de haute volée, ils seront vendus entre 199 euros et 399 euros selon les versions et les promotions en cours. Présentations.

La marque Poco est aujourd’hui l’une des plus agressives commercialement. Elle en offre beaucoup, pour un budget qui reste très serré. Un positionnement qui nous rappelle les grandes heures de OnePlus et de Xiaomi. Les deux marques se sont fait connaître grâce à un rapport qualité-prix à toute épreuve. Depuis quelques mois, les deux marques sont moins agressives. Mais, heureusement, Poco a pris habilement la relève. Et la marque va continuer cette année.

Cela se confirme à nouveau aujourd’hui, 22 mars 2021. Xiaomi a, comme prévu, présenté deux nouveaux smartphones pour sa marque alternative. Ils se nomment Poco X3 Pro et Poco F3. Le premier est un modèle « milieu de gamme premium » (plus vraiment milieu de gamme, mais pas tout à fait haut de gamme non plus), tandis que le second est résolument un « flagship killer ». Et même, plus précisément, un « Mi 11 killer ». Et nous allons bien évidemment vous expliquer pourquoi.

Poco F3 : aussi puissant qu'un flagship de 2020

Commençons donc justement ces présentations avec le Poco F3. Il s’agit d’un smartphone 5G doté d’une fiche technique qui n’a rien à envier à certains smartphones vendus deux ou trois fois plus chers. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces. Définition Full HD+. Taux de rafraichissement 120 Hz. Fréquence d’échantillonnage 360 Hz. Compatibilité HDR10+. Luminosité annoncée de 900 nits. Protection Gorilla Glass 5. Lecteur d’empreinte digitale intégrée.

Sous l’écran, vous retrouvez le Snapdragon 870, tout nouveau chipset de Qualcomm. Le Poco F3 est le second smartphone à en profiter après le Mi 10S, officialisé il y a quelques jours. Le Snapdragon 870 est une version améliorée du Snapdragon 865 (et plus puissante, théoriquement, que le Snapdragon 865+). Il est compatible avec le modem 5G externe Snapdragon X55. Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage (sans extension possible). Pour contrôler la chaleur du SoC, le Poco F3 est équipé d’une technologie appelée LiquidCool. Nous en saurons plus sur elle durant nos tests.

Côté photo, nous retrouvons trois capteurs à l’arrière et un capteur selfie à l’avant. Le capteur principal est un modèle 48 mégapixels avec autofocus à détection de phase et objectif ouvrant à f/1.79. Les capteurs secondaires sont des modèles 8 et 2 mégapixels, avec objectifs grand-angles ouvrant à f/2.2 et objectif macro ouvrant à f/2.4, respectivement. Le second est équipé d’un autofocus standard. Vous remarquerez l’absence de zoom optique et de stabilisateur optique.

Le capteur selfie est un modèle 20 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.45. Pour alimenter tout cela, le Poco F3 est équipé d’une batterie de 4250 mAh compatible charge rapide 33 watts (un chargeur adapté est livré dans la boite). Enfin, deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos complètent cet ensemble relativement riche. Nous parlerons des prix en fin de cet article.

Poco X3 Pro : le meilleur concurrent du Redmi Note 10 Pro ?

Passons au Poco X3 Pro, un produit tout aussi intéressant, notamment compte tenu des prix. Le Poco X3 Pro n’est pas un Poco F3 allégé. Il s’agit d’un téléphone qui va miser davantage sur l’autonomie que la puissance pure. Vous retrouvez un SoC puissant, certes, mais moins gourmand. Et surtout, vous retrouvez une batterie plus généreuse. Entrons dans le détail.

Le SoC en question est le tout nouveau tout beau Snapdragon 860. C’est la première fois que cet octo-core de Qualcomm est annoncé dans un smartphone. Il s’agit d’un composant qui ressemble à s’y méprendre à un Snapdragon 855+ optimisé. Attendez-vous donc aux performances d’un flagship de 2019, avec un gain en termes d’économie d’énergie. Le Snapdragon 860 n’est pas compatible 5G, mais uniquement 4G. Mais nous ne lui en voulons pas, compte tenu de l’étendue des réseaux 5G en France. Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, selon les versions.

La batterie du Poco X3 Pro offre une capacité de 5160 mAh. Elle est donc bien plus volumineuse que celle du Poco F3 (nous supposons que l’absence de modem 5G y est pour quelque chose). Elle est compatible charge rapide 33 watts (et le chargeur compatible est fourni, ici aussi). Côté photo, le Poco X3 Pro reprend l’équipement du Poco F3 (capteurs 48+8+2 mégapixels à l’arrière et capteur selfie 20 mégapixels à l’avant) et rajoute un quatrième module à l’arrière de 2 mégapixels. Il sert à calculer les profondeurs pour le mode portrait (et assiste l’autofocus du capteur principal).

L’écran du Poco X3 Pro est composé d’une dalle LCD « DotDisplay » de 6,67 pouces. Définition Full HD+. Taux de rafraichissement 120 Hz. Fréquence d’échantillonnage 240 Hz. Compatible HDR10. Luminosité annoncée de 450 nits. Protection Gorilla Glass 6 (et non 5, comme le Poco F3). Lecteur d’empreinte digitale intégrée. Enfin, deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos complètent l’ensemble.

Des prix très agressifs

Voici donc les fiches techniques des deux nouveaux smartphones de Poco. Reste à savoir quand ils seront disponibles et à quel prix ! Le Poco X3 Pro sera le premier à arriver. Il sera disponible le 26 mars (soit en fin de semaine). Le Poco F3, quant à lui, arrivera quelques jours plus tard, le 30 mars (soit en début de semaine prochaine). Le Poco X3 Pro sera commercialisé à 249 euros en version 6+128 Go et 299 euros en version 8+256 Go. Le Poco F3 sera proposé à 349 euros et 399 euros, avec les mêmes configurations.

Notez cependant que les deux smartphones profiteront de 50 euros de réduction pendant les trois premiers jours de leur commercialisation respective. Soit du 26 au 29 mars pour le Poco X3 Pro et du 30 mars au 2 avril pour le Poco F3. Cela ramène le Poco X3 Pro et le Poco F3 en version 6+128 Go sous la barre des 200 euros et 300 euros, respectivement. Ce sont des prix extrêmement agressifs qui feront certainement autant de mal à la concurrence (Oppo, Realme, Vivo, Samsung) qu’aux autres marques de Xiaomi, notamment Redmi qui a présenté ses Redmi Note 10 en début de mois.