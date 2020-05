Poco F2 Pro : Xiaomi le présenterait le 12 mai 2020, les dernières infos

Les choses se précisent pour le Poco F2 Pro qui succédera au Pocofone F1 deux ans après son lancement. La filiale de Xiaomi a commencé à teaser le smartphone depuis quelques jours et les dernières informations pointent vers une officialisation le 12 mai 2020. On fait le point sur les dernières rumeurs.

Après un rendez-vous manqué en 2019, Xiaomi a déjà confirmé que le Poco F2 ou Pocophone F2 sera lancé cette année. Le constructeur ne changera pas la recette qui a fait la popularité du Pocofone F1. On s’attend à une fiche technique haut de gamme pour le prix d’un smartphone milieu de gamme. On se dirige tout doucement vers l’officialisation du smartphone, le constructeur ayant déjà commencé à teaser son annonce depuis la semaine dernière.

Aux dernières nouvelles, le 12 mai serait la date retenue par Poco pour présenter le F2 Pro. L’information a été annoncée dans un premier temps par le leaker Sudhanshu avant d’être confirmée par le site Android Authority qui a reçu une invitation pour un événement virtuel qui se tiendra à Madrid à cette date. Si le constructeur ne précise pas l’identité du produit attendu, il fait l’ombre d’aucun doute qu’il s’agit bien du Poco F2/ F2 Pro. La filiale de Xiaomi annonce en effet la « deuxième génération » de Poco dans un message diffusé sur Twitter le 6 mai.

Poco F2 Pro : un design et une fiche technique inspirés du Redmi K30 Pro

Le profil du Poco F2 Pro n’est presque plus de secret puisqu’il s’agirait en fait de la version internationale du Redmi K30 Pro qui a été lancé en Chine courant mars. On devrait ainsi découvrir un smartphone embarquant un Snapdragon 865 avec la 5G. Le SoC sera épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne. Le Poco F2 Pro disposerait d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces, d’un quadruple capteur photo à l’arrière, d’une caméra pop-up pour les selfies qui l’épargnera d’une encoche ou d’un trou dans l’écran.

Le lecteur d'empreintes digitales serait également logé sous la dalle. Xiaomi annonce par ailleurs une « grosse batterie» et la « charge rapide ». En se référant à la fiche technique du Redmi K30 Pro, la batterie sera sauf surprise d’une capacité de 4700 mAh et compatible avec une recharge rapide de 33 W. Le prix du Poco F2 Pro a également fuité il y a quelques jours. La version 6 Go de RAM/ 128 Go serait proposée en Europe au tarif de 649 €. Celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûterait 749 €. Rendez-vous le 12 mai pour la confirmation.

Source : Android Authority