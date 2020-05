Poco F2 Pro : un teaser officiel confirme l’officialisation imminente du smartphone

Poco, la marque alternative de Xiaomi, prépare l’arrivée du successeur du Poco F1, le Poco F2 Pro. Elle a posté sur Twitter un teaser laissant entendre que l’arrivée du smartphone est imminente. Les différentes rumeurs affirment que le Poco F2 Pro s’appuie sur une belle fiche technique et un prix modique. Reste à savoir quand il arrivera.

Poco a marqué les esprits avec le F1, son premier smartphone. Sorti en 2018, le Poco F1 (ou Pocophone F1 en France) était le smartphone doté d’un Snapdragon 845 le moins cher du marché. Reprenant à son compte le concept de « flagship killer » introduit par OnePlus, le Poco F1 n’a pas connu de successeur en 2019. Le rôle de « flagship killer » revenait alors au Redmi K20 Pro, que nous connaissons sous le nom de Mi 9T Pro. Notez que les deux modèles sont commercialisés en France par Xiaomi.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs affirment que Poco aurait l’intention de renouveler le Poco F1 avec un nouveau smartphone premium doté d’une belle fiche technique. Il ne s’agit pas du Poco X2, dévoilé en février. Le Poco X2 est en effet un smartphone milieu de gamme, offrant un très bon rapport qualité-prix, mais uniquement d’un Snapdragon 730G. Un autre modèle devrait donc arriver. Et les rumeurs l’appellent Poco F2 Pro (sous-entendant qu’il y aurait un Poco F2 « classique »).

Un teaser pour annoncer le lancement

Ce week-end, Poco a diffusé sur les réseaux sociaux un teaser. Ce document vidéo, que vous pouvez retrouver ci-dessous, explique que la marque va bientôt « se réveiller ». Le GIF animé est constitué d’une douzaine de messages sur Twitter qui interpelle la marque lui demandant quand le F2 ou le F2 Pro sera annoncé. Si ça, ce n’est pas une preuve qu’un lancement imminent aura lieu, qu’est ce que c’est ? Il ne resterait donc plus longtemps à attendre.

L’un des messages qui constituent le teaser est plus intéressant que les autres. Son auteur affirme avoir reçu le Poco F2. Le smartphone proposerait une excellente expérience en multitâche, offrirait de beaux clichés avec son équipement photo et serait une bonne console de jeu portable, PUBG y fonctionnant avec fluidité. Cela irait dans le sens des rumeurs précédentes, affirmant que le Poco F2 Pro serait la version internationale du Redmi K30 Pro (et que le Poco F2 serait un Redmi K30 5G). Son prix varierait entre 649 euros et 749 euros selon les versions.