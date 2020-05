Poco F2 Pro : sortie imminente, découvrez les prix en euros

Le Poco F2 Pro, le successeur du Pocophone F1 lancé en 2018, arrivera sous peu en Europe. Le smartphone s’annonce comme une version internationale du Redmi K30 Pro commercialisé en Chine depuis fin mars. Une fuite est venue lever le voile sur le prix de ce nouveau Pocophone sur le marché européen. Malheureusement, il ne sera pas aussi abordable que son illustre prédécesseur.

Poco, la filiale de Xiaomi, a finalement décidé d’offrir un successeur au Pocophone F1, le flagship killer culte de la rentrée 2018. D’après les informations relayées par le site portugais 4GNews, et partagées par de nombreux médias, le smartphone prendra les traits du Redmi K30 Pro. Lancé en Chine en mars, ce smartphone est équipé du SoC Snapdragon 865, d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces, d’un lecteur d'empreintes sous l’écran, d’une caméra pop-up et d’un quadruple capteur photo au dos.

Poco F2 Pro : un prix de départ de 600€ en Europe

En Europe, le smartphone sera rebaptisé Poco F2 Pro au lieu de Pocophone F2. Sans surprise, il serait donc presque identique au Redmi K30 Pro. Par contre, Poco ferait l’impasse sur la 5G afin de baisser le prix de vente. Au Portugal, le Poco F2 Pro serait vendu au prix de départ de 649€. Voici la grille tarifaire complète mise en ligne par le média :

Poco F2 Pro (6 Go de RAM/ 128 Go de stockage) : 649 euros

Poco F2 Pro (8 Go de RAM/ 256 Go de stockage) : 749 euros

Le Poco F2 Pro serait donc plusieurs centaines d’euros plus cher que son prédécesseur. Pour rappel, le Poco F1 était vendu au prix de départ de 359 euros en 2018. Néanmoins, on rappellera que le prix des smartphones au Portugal est généralement un peu plus élevé que dans le reste de l’Europe à cause d’une taxe du gouvernement. On peut tout de même s’attendre à débourser dans les 600€ pour acheter le smartphone en France.

