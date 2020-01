POCO F2 : le successeur du Pocophone F1 serait bien un Xiaomi K30 4G déguisé

Le POCO F2 – parfois appelé à ce stade Pocophone F2 – vient une nouvelle fois d’apparaitre dans la base de données du Bureau for Indian Standards (BIS). Or, il semblerait que le numéro de série de cette variante soit exactement le même qu’un smartphone de Xiaomi, le K30 4G, lancé pour l’instant exclusivement en Chine.

A quoi ressemblera vraiment le POCO F2 / Pocophone F2 ? A en croire une entrée dans le Bureau for Indian Standards (BIS), au moins une des variantes du smartphone sera calquée sur le Xiaomi K30 4G. L’entrée BIS révèle en effet que le smartphone a pour numéro de série M1912G7BI. Or, les déclinaisons chinoises et européennes du Xiaomi K30 4G portent, à en croire Android Authority, respectivement les numéros de série M1912G7BC et M1912G7BE.

La dernière lettre du numéro de série semble en effet simplement indiquer le pays ou ensemble régional pour lequel l’appareil est destiné. Le Xiaomi K30 4GH est un appareil milieu de gamme. Il embarque un Snapdragon 730G, 6 ou 8 Go de RAM, jusqu’à 256+ Go de stockage interne extensibles via microSD, et une batterie 4500 mAh. Le smartphone embarque aussi un écran LCD FHD 120 Hz idéal pour les jeux, un capteur d'empreintes sur la tranche, et un port jack audio 3.5 mm.

L’écran du smartphone comporte un double poinçon pour embarquer son double capteur selfie 20 + 2 Mpx. A l’arrière, le capteur principal est un quadruple module composé d’un capteur 64 Mpx, yb caloyer 8 Mpx ultra grand-angle, un capteur macro 2 Mpx, et un capteur de profondeur 2 Mpx. Reste que si vraiment l’un des modèles propose cette fiche technique, on s’attend à ce que Xiaomi propose aussi une autre déclinaison plus musclée.

Ce qui avait fait le succès de la première itération du Pocophone, c’était justement que le constructeur proposait autour de 300 € un smartphone sous la dernière génération de SoC mobiles Qualcomm, beaucoup de RAM et une grosse batterie.

