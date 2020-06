Poco F2 Pro : ce test de résistance met la caméra pop-up à rude épreuve

Le Poco F2 Pro, le successeur tant attendu du Pocophone F1, vient de passer entre les mains de Jerry Rig Everything pour un test de résistance sans concession. Le vidéaste s’est longuement attardé sur la caméra pop up du smartphone pour en tester les limites.

Le vidéaste commence le torture test du Poco F2 Pro en s’attaquant à son écran AMOLED avec la lame d’un cutter. De ce côté là, la protection en verre sur la dalle du smartphone se montre aussi résistante que celle de ses concurrents. De plus, l’écran est recouvert d’un film en plastique de qualité, inclus dans la boîte. Le YouTubeur teste ensuite la résistance du dos en verre. Là encore, il n’y a rien de particulier à signaler par rapport aux autres appareils sur le marché.

Dans un second temps, Jerry Rig Everything s’intéresse au capteur photo frontal escamotable. Au moindre coup de cutter, le mécanisme rétractable réagit et cache la caméra au sein de la structure afin d’éviter les dégâts. « Ce capteur est résistant, c’est impossible de le faire bouger à mains nues » note Jerry Rig Everything. En cas de chute, le capteur frontal se rétracte d’ailleurs automatiquement. On trouve une option similaire sur les autres smartphones avec caméra pop up du marché, comme les OnePlus 7 Pro par exemple.

De ce côté, Poco a visiblement pris toutes les précautions nécessaires pour protéger le mécanisme. Le capteur escamotable a néanmoins un talon d’Achille : il suffit de forcer le tiroir à rentrer dans la structure à de multiples reprises pour provoquer un dysfonctionnement. La caméra se retrouve alors complètement bloquée. Il est alors impossible de rétracter l’appareil. On vous invite donc à ne pas forcer le fonctionnement du mécanisme. Pour régler le problème, il faudra alors impérativement recalibrer l’appareil en se rendant dans les réglages.

Comme toujours, Jerry Rig Everything conclut le test de résistance par un test de pliage. Malgré la force exercée, il n’est pas parvenu à plier la structure à mains nues. En dépit du dysfonctionnement temporaire du capteur pop up, le Poco F2 Pro a survécu au test de résistance.