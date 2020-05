Poco M2 Pro : Xiaomi prépare un nouveau Pocophone, voici les premières infos

Un Poco M2 Pro, un nouveau successeur au Pocophone F1, est apparu sur la toile. D’après les premières informations disponibles, le smartphone serait très proche du Redmi Note 9 Pro de Xiaomi. De plus, le lancement du milieu de gamme serait imminent. On fait le point.

Ce 21 mai 2020, un smartphone du nom de Poco M2 Pro est apparu dans la base de données de deux organismes de certification, Wi-Fi Alliance et Bluetooth SIG. Quelques semaines plus tôt, le terminal a même été mis brièvement en ligne sur le site indien officiel de Xiaomi, rapportent nos confrères de XDA Developers.

Un simple clone du Redmi Note 9 Pro ?

Un nouveau smartphone est donc dans les cartons de Poco, la filiale de Xiaomi. D’après les informations issues du nom de code de l’appareil, ce Poco M2 Pro serait alimenté par le Snapdragon 720G de Qualcomm, un chipset milieu de gamme. Selon les données issues d’un autre organisme de certification, TUV Rheinland, le smartphone serait compatible avec la 5G, avec la recharge rapide 30W et le NFC.

En fouillant dans les bases de données à sa disposition, XDA Developpers a découvert de nombreuses similaires entre le nom de code du Poco M2 Pro et celui du Redmi Note 9 Pro. Dans ces conditions, le média estime que le M2 Pro serait calqué sur la fiche technique du smartphone Redmi.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi opère ce genre de rebranding entre ses deux marques. Le Poco F2 Pro lancé récemment en Europe n’était d’ailleurs qu’une version internationale du Redmi K30 Pro présenté sur le marché chinois en mars dernier. Poco va-t-il continuer sur la même lancée ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers