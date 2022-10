Plus que quelques heures pour profiter des aspirateurs Tineco à prix cassé chez AliExpress

Jusqu'à la fin de la journée, AliExpress vous propose une large sélection d'aspirateur Tineco à prix mini. Que vous soyez intéressés par le Tineco iFloor One S3, le Tineco iFloor 3 ou encore le Tineco S5 Combo, retrouvez notre top 3 des meilleures offres de la journée ci-dessous.

Découvrir les Jours Marquants Tineco chez Aliexpress

AliExpress célèbre les Jours Marquants. Chaque jour, une marque est ainsi mise à l'honneur et de nombreux produits se retrouvent à prix mini pendant quelques heures. Aujourd'hui, c'est au tour de la marque d'aspirateur Tineco de faire l'objet de toute les attentions chez AliExpress.

En vous rendant avant la fin de la journée chez l'enseigne, vous pourrez ainsi notamment profiter des aspirateurs suivants à prix cassé :

Le Tineco iFloor One S3 à 276,06€ au lieu de 343,06€ grâce au code 30TIN.

Le Tineco iFloor 3 à 223,96€ au lieu de 275,96€ grâce au code 20TIN.

Le Tineco Floor One S5 Combo à 312,56€ au lieu de 416,56€ grâce au code 30TIN.

Notre Top 3 des meilleures offres Tineco chez AliExpress

Parmi toutes les offres proposées, celle qui nous a vriament tapé dans l'oeil est le Tineco iFloor One S3 à prix mini !

Le Tineco iFloor One S3

Disponible pour moins de 280€, il propose l'aspiration des poussières, mais aussi le nettoyage des sols grâce à un système eau et poussière. Il est intelligent et sans cordon et vous offre une liberté totale. Il est, en effet, capable de détecter les saletés afin d'adapter sa puissance d'aspiration. Il vous assure un nettoyage de haut niveau sans effort. Parmi tous ses avantages, on note :

La technologie de capteur intelligent

Son aspect tout en un pour un nettoyage sec et humide

Sa brosse cylindrique auto-nettoyante

Ses performances silencieuses

Son autonomie allant jusqu'à 35 minutes

Sa légèreté

Précisons finalement que son efficacité a été promue à plusieurs reprises. Il a notamment reçu le prix Red Dot Design pour la technologie innovante et il est aussi Lauréat des prix de l'innovation CES 2020 pour les produits domestiques.

Le Tineco iFloor 3

Également en ce moment en promotion chez AliExpress le Tineco iFloor 3 est lui aussi très intéressant. Pour moins de 230€, il propose un nettoyage sec et humide très facile à mettre en place. Vous pouvez ainsi aspirer les poussières et laver en même temps vos sols. Un véritable gain de temps à ne pas négliger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il aspire très bien, mais qu'il nettoie aussi parfaitement. Il est, en effet, capable de retirer les taches les plus tenaces et les plus collantes, et ce, sans effort particulier de votre part.

Le rouleau de sa brosse est, de plus, auto-nettoyant. Il vous suffit de mettre de l'eau douce et du détergent dans votre aspirateur pour qu'il se nettoie seul, sans action de votre part ! Côté fiche technique, on trouve un moteur de 130W et un double réservoir pour l'eau propre et l'eau sale. Précisons également que sa direction est pivotante et automotrice.

Le Tineco Floor One S5 Combo

C'est le plus haut de gamme de notre sélection et il reste pourtant abordable : AliExpress vous propose finalement aussi le Tineco Floor One S5 Combo pour moins de 315€.

Très pratique, il peut aspirer vos sols tout en les lavant grâce à ses deux réservoirs d'eau et sa brosse serpillière. Il ramasse les débris humides et secs et nettoie aussi bien qu'une serpillière. Côté autonomie, il offre jusqu'à 22 minutes de nettoyage sans fil sur vos sols durs.

Il propose également des capteurs intelligents qui peuvent détecter la saleté humide ou sèche. En fonction de cette dernière, il ajuste sa puissance d'aspiration, mais aussi la vitesse de son rouleau nettoyant et le débit d'eau utilisée. Il propose un design innovant qui permet un nettoyage optimal même dans les zones les moins accessibles comme les coins, les plinthes ou encore les escaliers.

Derniers avantages, et loin d'être des moindres, cet aspirateur haut de gamme est compatible avec le guidage vocal et l'application Tineco. Vous avez ainsi accès à des rapports de nettoyage et vous pouvez paramétrer des rappels.

