Plus que 24h pour profiter du PC portable Lenovo Ideapad 3 à moins de 500€ chez Darty

Pendant encore 24h chez Darty, vous pouvez profiter d'un PC portable Lenovo Ideapad 3 17ADA05 pour moins de 500€. Découvrez vite comment profiter de l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

C'est une offre incroyable que vous propose Darty pendant encore une journée : un PC portable Lenovo Ideapad 3 17ADA05 disponible pour seulement 499,99€ au lieu de 649,99€ habituellement.

Pour arriver à ce prix mini, Darty vous fait passer par 2 offres :

Une remise de 100€ pour les soldes d'été.

Une remise de 50€ grâce au code JUIN50, valable jusqu'au lundi 27/06 à 10h.

En vous rendant aujourd'hui chez Darty, vous profitez ainsi d'une remise de -150€ sur le PC portable Lenovo.

En prime, si vous achetez avec le PC la suite de logiciels Office Famille et Etudiant 2021 avant le 30 juin prochain (inclus), Darty vous propose une remise supplémentaire de -50€. Le PC Lnovo Ideapad 3 vous revient ainsi à seulement 449,99€ au lieu de 649,99€ et vous profitez in fine d'une réduction de -200€ !

Un concentré de technologie à prix mini

L'Ideapad 3 de Lenovo est un PC portable d'entrée de gamme, mais cela ne l'empêche pas de proposer des prestations de qualité et de vous accompagner dans toutes vos activités. Streaming en 4K, multitâche, gaming, retouches médias ou encore navigation Internet, le Lenovo Ideapad 3 peut tout faire ou presque.

Pour être aussi polyvalent, il propose notamment un processeur AMD Ryzen 563500U avec 2.1 GHz de fréquence de base et 8Go de mémoire vive DDR4. Son utilisation est ainsi fluide et immersive. Côté stockage SSD, il offre 512Go.

Très élégant, il bénéficie d'un écran de 17,3 pouces HD avec une résolution de 1600 x 900 pixels. Vous profitez ainsi d'une image nette et riche en détails. Côté son, il vous fait profiter de la technologie Dolby Audio. Il vous offre ainsi tout ce dont vous avez besoin pour vos divertissements, et ce, sans vous ruiner grâce à Darty !