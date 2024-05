PlayStation Plus : voici tous les jeux offerts en juin 2024, il y a de quoi faire !

Sony vient de donner le coup d'envoi des Days of Play 2024, une période qui marque l'arrivée de nombreuses offres promotionnelles sur les jeux ou le matériel. A cette occasion, le constructeur a également dévoilé la liste des titres offerts aux abonnés PS Plus en juin 2024. Et autant dire qu'il y a de quoi faire !

Depuis près de sept ans maintenant, Sony lance chaque année en vers la fin mai les Days of Play. Durant cette période, les joueurs PlayStation peuvent profiter de promotions exceptionnelles sur les jeux, les accessoires et le hardware du constructeur nippon.

Or, la marque vient justement de confirmer le lancement de l'édition 2024 ce mercredi 29 mai 2024 jusqu'au 12 juin. Pour l'occasion, la firme a dévoilé la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus, et ceux pour toutes les formules. Autant dire qu'il y a aura de quoi faire ce mois-ci !

Les trois jeux du mois offerts avec le PS Plus

Commençons tout d'abord par les trois jeux offerts en juin à tous les membres PS Plus, abonnés aux offres Essential, Extra et Premium :

SpongeBob Squarepants : The Cosmic Snake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

Dans la foulée, Sony rappelle que FC24 (ou FIFA 24 si vous préférez), offert en mai 2024, restera disponible jusqu'au 18 juin. Ce qui vous laisse le temps de le récupérer dans votre bibliothèque si ce n'est pas déjà fait.

Les nouveaux jeux pour les abonnés PS Plus Extra/Premium

Poursuivons ensuite avec les nouveaux jeux offerts cette fois-ci aux abonnés PS Plus Extra et Premium :

Dredge (PS4, PS5) – disponible dès le 29 mai

Lego Marvel Super Heroes 2 (PS4) – dès le 31 mai

Cricket 24 (PS4, PS5) – dès le 5 juin

GTA : San Andreas – The Definitive Edition (PS4, PS5) – dès le 7 juin

Bien entendu, les membres Premium vont également pouvoir mettre la main sur plusieurs classiques de la PS2 comme Tomb Raider : Legend, Sly Cooper and the Thievius Racconus et enfin Star Wars : The Clone Wars.

Des jeux PSVR 2 bonus

Notez qu'une fois n'est pas coutume, les abonnés Premium et détenteurs d'un casque PSVR 2 vont pouvoir récupérer quelques jeux pensés pour la VR, à savoir :

Ghostbuster : Rise of The Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Toujours dans le cadre des Days of Play, Sony va lancer également des offres promotionnels sur le matériel. Ainsi, la facture pour une PS5 classique ou Edition numérique baisse de 50 euros jusqu'au 12 juin. Les packs PSVR 2, qui ont du mal à trouver preneur, se négocient 100 euros de moins quant à eux durant cette période.