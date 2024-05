Ce jeu PS2 arrive sur PS5… et d’autres devraient suivre

Le catalogue de jeux classiques du PlayStation Plus Premium devrait bientôt accueillir des titres PS2, et nous avons un indice sur l'identité du premier jeu ajouté.

Sur cette génération, Sony a bien du mal à nous proposer un grand nombre d'exclusivités fortes. Nous apprenions d'ailleurs avec le dernier bilan financier de la société japonaise que les ventes de PS5 ont tendance à s'essouffler. De nombreux joueurs n'ont toujours pas fait la bascule et continuent de profiter de leur PS4.

En attendant que des titres plus ambitieux ne débarquent sur la console (on espère de bonnes nouvelles lors du prochain PlayStation Showcase ou State of Play), Sony mise sur des jeux classiques pour enrichir le catalogue de sa PS5. Ceux-ci sont accessibles auprès des abonnés au PlayStation Plus Premium.

Star Wars: The Clone Wars bientôt disponible sur PS5 ?

Selon le leaker TCMFGames, des jeux de la PS2 pourraient prochainement rejoindre la sélection d'anciens titres jouables. D'après un listing PlayStation Network publié par PSNDeals, il semble que le premier jeu PS2 de cette nouvelle vague d'arrivées soit Star Wars : The Clone Wars. Développé par Pandemic Studios et édité par LucasArts, le titre était d'abord sorti sur GameCube en 2002, puis sur PS2, et enfin sur Xbox.

Au contraire de la série Battlefront, on ne peut pas dire que ce Star Wars : The Clone Wars ait reçu une excellente réception à l'époque. Le jeu débute à la fin du film L'attaque des Clones, lors de la bataille de Géonosis, et fait le lien avec La Revanche des Sith. Si la source illustre son propos avec une image montrant le jeu Spider-Man ou Need for Speed 2, rien ne laisse pour l'instant penser que ces titres seront ajoutés au catalogue. Pour l'instant, seul Star Wars: The Clone Wars fait l'objet d'une fuite crédible.

Si vous êtes amateur de rétrogaming et abonné au PlayStation Plus Premium, voici la marche à suivre pour accéder au catalogue des jeux classiques.

Depuis l'écran de portail des jeux, faites défiler vers la droite pour sélectionner PlayStation Plus.

Faites défiler pour atteindre l'onglet Avantages et sélectionnez Catalogue des classiques.

Pour télécharger un jeu éligible, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez Télécharger. Pour jouer en streaming à un jeu éligible, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez Streamer.