PlayStation Plus : nouveautés, surprises, tarifs… tout ce qu’il faut savoir

Le célèbre service de Sony, le PlayStation Plus, fait peau neuve et arrive avec des arguments qui devraient séduire tous les joueurs : un catalogue hyper riche, des réductions sur de nombreux jeux, des titres offerts tous les mois, des AAA en version d’essai… et bien plus encore.

Disponible depuis le 23 juin 2022 en Europe le nouveau PlayStation Plus réorganise complètement son offre. Le changement a été pensé pour ne pas déstabiliser les anciens utilisateurs tout en créant de nouvelles formules qui devraient satisfaire n’importe quel joueur autour de la planète, peu importe son budget et ses envies.

Découvrez le nouveau PlayStation Plus

Nouveau PlayStation Plus : qu’est-ce qui change ?

Jusqu’ici 2 offres bien distinctes cohabitaient (PlayStation Plus et Playstation Now), mais Sony a décidé de fusionner les deux services pour proposer une formule plus riche avec un meilleur rapport qualité-prix. Ce nouveau service va proposer trois niveaux d’abonnements : Essential, Extra et Premium

En quoi consistent ces différents paliers ?

Essential reprend les avantages actuels de l’abonnement PlayStation Plus : pouvoir jouer en ligne, profiter de jeux PS4 et PS5 offerts tous les mois, bénéficiez régulièrement de réductions, etc. Si vous aviez déjà un abonnement PlayStation Plus classique, rien ne change pour vous et le prix reste le même.

Ce sont les versions Extra et Premium qui deviennent intéressantes. En effet, en plus des avantages cités précédemment, avec l’abonnement Extra vous aurez accès à un catalogue des jeux PS4 et PS5 bien fourni. On retrouve là ce que proposait PlayStation Now.

Cette offre est disponible pour 13,99€ par mois soit 99,99€ par an. Compte tenu de la qualité de la bibliothèque de jeux, cela représente un excellent rapport qualité-prix.

Il va sans dire que la version Premium est de loin la plus complète. Pour 16,99€ par mois (soit 119,99€ par an), en plus de toutes les fonctionnalités des paliers précédents, vous avez accès au catalogue des classiques PlayStation, PS2 et PSP mais aussi à une bibliothèque de jeux en streaming. Et cerise sur le gâteau, des versions d’essais limitées dans le temps de titres phares de la console comme Cyberpunk 2077 ou Horizon Zero Dawn sont également proposées.

À quoi allez-vous pouvoir jouer ?

Il est bien beau de parler de tous ces avantages, si on ne connait pas la qualité du catalogue qui reste sans conteste l’élément le plus important. Eh bien, vous n’allez pas être déçu. En effet le nouveau PlayStation Plus inclut environ 700 titres à travers toutes ses offres. Le catalogue est varié allant du gros blockbuster d’action à des petites aventures contemplatives.

Évidemment tous les abonnements ne se valent pas en nombre de jeux proposés. Mais même les joueurs de l’offre Essential accèdent à plusieurs jeux gratuits tous les mois. Ceux qui sont déjà abonnés au PlayStation Plus peuvent confirmer que la qualité est au rendez-vous et que l’on en a pour son argent.

Pour ce qui est des autres abonnements (Extra et Premium), voici un petit aperçu du catalogue de jeux PS4 et PS5 auquel vous pouvez accéder :

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

| Sucker Punch, PS4/PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

| Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Sony s’engage à mettre son catalogue à jour en permanence, pour que vous n’ayez pas le temps de vous lasser. La garantie d’avoir de nouveaux jeux à découvrir tous les mois !

Et si je suis déjà abonné à PlayStation Plus et à PlayStation Now ?

Pas de panique, votre abonnement PlayStation Plus classique va simplement devenir un abonnement PlayStation Plus Essential et votre abonnement Playstation Now deviendra PlayStation Plus Extra, le tout sans frais supplémentaires. Les abonnés actuels ne seront donc pas perdants mais risquent fort d’être tentés par un abonnement plus riche.

Un trailer plein d’Easter-eggs

Pour célébrer la sortie de sa nouvelle formule, PlayStation nous offre une publicité courte, mais efficace. En plus d’être magnifiquement réalisée et de proposer une vraie identité visuelle, elle pourra peut-être attiser la curiosité de certains d‘entre vous. En effet, plus d’une dizaine d’Easter-eggs se cache dans cette vidéo. Par ce biais, PlayStation rend hommage à des classiques qui ont marqué les joueurs. On peut reconnaitre entre autres Death Stranding ou Red Dead Redemption. Tentez par vous-même de trouver toutes les références qui sont plus ou moins bien dissimulées. C’est en tout cas un challenge amusant pour les plus observateurs d’entre vous.

A vous de jouer !

Cet article a été rédigé en partenariat avec PlayStation.