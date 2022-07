Molotov TV débarque enfin sur les consoles PS4 et PS5

L'application Molotov TV débarque enfin sur les consoles PS4 ce mardi 12 juillet 2022. Concernant la PS5, il faudra patienter encore un peu d'après les dires des développeurs de la plateforme.

Molotov TV poursuit son expansion. Depuis son lancement il y a maintenant six ans, la plateforme de streaming a débarqué sur de nombreux supports. Aujourd'hui, Molotov TV est disponible sur Android, Linuw, iOS, navigateurs Web, PC, Mac, iPhone/iPad sans oublier les consoles Xbox One et Xbox Series X de Microsoft depuis février 2021.

Enregistrant en 2022 pas moins de 19 millions d'utilisateurs, il était certain que Molotov n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Et justement, l'application de streaming vient d'annoncer ce mardi 12 juillet 2022 son arrivée sur les consoles Playstation 4 de Sony.

“Les amateurs de gaming peuvent donc profiter de la plateforme Molotov, l'application qui permet d'accéder à près de 200 chaînes de télévision, et à MANGO (son service gratuit de vidéo à la demande)”, déclare Molotov dans son communiqué de presse officiel. Attention toutefois, les propriétaires de PS5 devront patienter un peu. En effet, le déploiement de l'appli Molotov sur la dernière console de Sony est prévue dans le courant de l'année 2022.

Molotov TV débarque enfin sur les consoles Playstation

Pour bénéficier de plus de programmes et de fonctionnalités, comme les replays, l'accès à OCS, Ciné+, Starzplay ou encore l'enregistrement dans le cloud et le contrôle du direct, il faudra impérativement souscrire à l'une des nombreux offres payantes proposées par Molotov. La moins chère, la formule Molotov+ (3,99 €/mois), vous permet d'accéder à plus de 80 chaînes (TNT incluse), à l'enregistrement et aux replays, le tout sur 4 écrans en définition Full HD. Contre 9,99 €/mois, l'offre Molotov Extended propose un catalogue plus vaste, avec 110 chaînes au total.

Comme d'habitude, il suffira aux joueurs Playstation de télécharger l'application Molotov dédiée sur le Playstation Store pour accéder au service sur leur console. Notez qu'il est également possible de procéder en passant par le rail dédié Molotov dans le menu TV & Vidéo.

Pour rappel, Molotov a lancé en mai 2022 7 nouvelles chaînes de TV financées par la pub. Avec ces chaînes FAST, pour Free AD Supported Télévision, Molotov entendait offrir une expérience le plus proche possible de la télévision traditionnelle.