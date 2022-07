PlayStation Plus Extra et Premium : Sony dévoile la liste des jeux offerts en juillet 2022

Le premier lot mensuel de jeux destinés aux nouveaux services PlayStation Plus Extra et Premium comprend des titres emblématiques dont cinq jeux Assassin's Creed, Marvel's Avengers, Final Fantasy 7 Remake ou encore le jeu de plateformes cyberpunk Stray.

Après avoir lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus le mois dernier, nous nous attendions à ce que Sony dévoile rapidement la liste des jeux auxquels les abonnés auront droit au mois de juillet. L’entreprise nippone avait tout d’abord dévoilé la liste des titres offerts pour tous les abonnés au début du mois, mais elle vient désormais d’annoncer tous les jeux destinés aux abonnés ayant souscrit aux nouvelles offres Extra et Premium que nous avions pu tester.

Il y a une semaine, un leaker avait réussi à dévoiler quelques titres qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, dont notamment de nombreux titres issus de la saga Assassin's Creed, ainsi que le remake de Final Fantasy VII, mais Sony a enfin complété la liste.

Quels sont les jeux offerts sur les PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2022 ?

Les abonnés aux nouveaux PlayStation Plus Extra et Premium, disponibles respectivement à 13,99 € par mois et 16,99 € par mois, vont recevoir près d’une quinzaine de titres gratuitement à partir du 19 juillet prochain. Voici la liste complète des jeux qui seront disponibles :

Stray (PS4 et PS5)

Marvel's Avengers (PS4 et PS5)

Final Fantasy 7 Remake Intergrade et Episode Intermission (PS5 uniquement)

Assassin's Creed 4 : Black Flag

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed Freedom Cry

Assassin's Creed The Ezio Collection

Saints Row 4 : Re-Elected

Saints Row : Gat out of Hell

Spirit of the North : Enhanced Edition (PS5 uniquement)

L'âge de glace : Scrat's Nutty Adventure

Jumanji The Video Game

Paw Patrol on a Roll !

ReadySet Heroes

Les abonnés au PlayStation Plus Premium, qui permet d’accéder à des titres de consoles plus anciennes, vont également avoir droit à deux jeux PSP supplémentaires : No Heroes Allowed!, et LocoRoco Midnight Carnival, probablement l’un des jeux les plus mythiques de la console portable. Aucun autre jeu de l'ère PS1, PS2 ou PS3 n'est ajouté ce mois-ci, ce qui est bien dommage. On imaginait qu'à l'occasion du lancement Sony allait proposer plus de titres pour les abonnés Premium, mais il n'en est rien.

