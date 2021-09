Playstation Now : Tekken 7 et Final Fantasy 7 débarquent en septembre 2021

Sony vient de dévoiler les prochains jeux à venir sur le catalogue du Playstation Now, son service de cloud gaming, en septembre 2021. Les joueurs pourront mettre la main sur sept nouveaux titres, à commencer par Tekken 7, Killing Floor 2 ou encore le classique Final Fantasy 7.

Comme le veut la tradition, Sony profite de ce début de mois pour révéler les prochains titres à venir sur le catalogue du Playstation Now, son service de cloud gaming. Et tandis que les abonnés au PS Plus vont pouvoir mettre la main sur Overcooked All You Can Eat et Hitman 2 en septembre 2021, les utilisateurs du Playstation Now vont avoir sept jeux supplémentaires en ce début de rentrée.

Au programme ce mois-ci “des aventures extraordinaires, des terres fantastiques, des prouesses audacieuses et des combats passionnants”, assure Sony. Mais voyons ensemble la liste précise des titres proposés par le constructeur. En premier lieu, les amateurs de versus fighting pourront se tabasser joyeusement sur Tekken 7, une référence du jeu de baston.

Si vous êtes davantage porté sur les armes à feu, Killing Floor 2 saura épancher votre soif de sang. Ce jeu de tir coopératif vous invite à dessouder des vagues incessantes de mutants. Du fun immédiat et un challenge corsé dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Les nostalgiques seront ensuite ravis de plonger à nouveau dans Final Fantasy 7, l'un des épisodes les plus appréciés de la célèbre saga de J-RPG.

Les aficionados des jeux de survie pourront jeter leur dévolu sur Windbound, où vous devrez lutter contre les éléments, la faim, la soif et la faune sur une île déserte. Vient ensuite PathFinder : Kingmaker, un RPG en vue isométrique d'excellente facture, dans la veine des Divinity de Larian Studios. Pour conclure, les amoureux de rogue-lite pourront s'essayer au très bon Moonlighter. Si vous avez aimé DeadCells ou Hadès, ce petit jeu est fait pour vous. Pour rappel, Sony a donné rendez-vous aux joueurs pour un nouvel State of Play ce jeudi 9 septembre 2021.

Source : Blog Playstation