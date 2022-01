PlayStation Now : Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII, voici les jeux de janvier 2022

Sony a dévoilé la liste des jeux qui rejoignent le PlayStation Now en janvier 2022. Au programme : Mortal Kombat 11, Final Fantasy XII : The Zodiac Age, Kerbal Space Program, Unturned, Fury Unleashed et Super Time Force Ultra. Tous ces titres sont disponibles dès aujourd’hui et jouables sur tous les appareils compatibles avec la plateforme de streaming.



2022 démarre sur les chapeaux de roues pour les abonnés PlayStation Now. Comme chaque mois, plusieurs jeux rejoignent la liste des titres proposés sur la plateforme de streaming. Et aujourd’hui, ce sont de jolis titres qui sont mis à l’honneur. Disponible sur Xbox Game Pass depuis le mois dernier, Mortal Kombat 11 rejoint désormais les rangs de Sony, rendant ainsi le jeu présent sur l’ensemble des machines actuelles.

La firme japonaise met aussi de nouveau l’accent sur Final Fantasy. Après avoir mis à disposition des joueurs le septième opus de la saga en septembre 2021, c’est dorénavant Final Fantasy XII qui est proposé sur PlayStation Now via son remaster The Zodiac Age. Enfin, quelques autres pépites indépendantes complètent la liste. Tous ces titres sont disponibles dès aujourd’hui et jouables en 1080p sur console et PC.

Découvrez la liste des jeux PlayStation Now de janvier 2022

Mortal Kombat 11

On ne présente plus Mortal Kombat, la série la plus sanglante des jeux de combat. Ce 11e épisode, sorti en 2019 (puis en 2020 sur PS5 et Xbox Series X), ravira les fans de la première heure en alliant des graphismes époustouflants à un gameplay toujours aussi efficace. Parfait pour les soirées entre amis un brin énervées.

Final Fantasy XII : The Zodiac Age

En 2017, Final Fantasy a eu droit à un remaster PS4 du nom de the Zodiac Age. Sans pour autant proposer une véritable révolution, ce dernier a eu le mérite de remettre sur le devant de la scène un épisode sous-estimé d’une saga parmi les plus cultes du jeu vidéo. Si les graphismes de la version originale, sortie sur PS2, vous font peur, foncez.

Kerbal Space Program

Certainement l’entrée la plus loufoque de cette liste, Kerbal Space Program brille avant tout par son humour imparable. Des petits personnages légèrement crétins accompagnés d’une physiquement relativement approximative, il n’en faut pas plus pour passer un bon moment alors que l’on essaie tout de même de construire une fusée fonctionnelle. Autant dire que cela est plus facile à dire qu’à faire.

Unturned

Si Roblox et DayZ avaient un enfant, cela donnerait sûrement Unturned. Le jeu s’inspire des mécaniques popularisées par Minecraft et y ajoute des zombies et une dimension collaborative. Récupérez des ressources, construisez des armes et des abris, conduisez des véhicules et, bien sûr, tuez les monstres qui en veulent à votre peau pour tenter de survivre dans ce milieu aussi hostile que mignon.

Fury Unleashed

Avez-vous déjà rêvé d’être le héros d’une BD ? Alors Fury Unleashed est le jeu qu’il vous faut. Avec sa direction artistique inspirée des grandes heures du shoot « em up sur arcade, le jeu reprend le principe finalement assez simple du genre : tuer tout ce qui bouge. Le tout avec une bonne dose de gameplay nerveux et de personnalisation.

Super Time Force Ultra

Super Time Force Ultra s’inspire lui aussi des jeux rétros en y ajoutant un twist grisant : il est possible de contrôler le temps. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate, pas de problème, il suffit de revenir en arrière au moment où vous aviez encore le contrôle sur les choses. Et c’est tant mieux, car des situations délicates, il y en a à foison dans ce platformer d’action.