Playstation : après Uncharted, une autre licence culte va débarquer au cinéma

Alors que l'adaptation ciné d'Uncharted vient tout juste de sortir dans les salles obscures françaises, nous venons d'apprendre qu'une autre licence culte Playstation pourrait bien être transposée sur le petit ou le grand écran. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Gran Turismo !

Décidément, les adaptatifs cinématographiques de licences phares du jeu vidéo ont le vent en poupe en ce moment. Netflix vient tout juste d'enflammer la toile avec l'annonce d'une adaptation ciné de Bioshock, le FPS préféré de votre serviteur, tandis que le film Uncharted vient tout juste de débarquer dans les salles obscures françaises.

On attends toujours également de voir la première bande-annonce de la série HBO The Last Of Us, avec Pedro Pascal aka The Mandalorian dans la peau de Joël. Bien entendu, Uncharted n'est que la première étape de Sony, qui avec sa nouvelle structure Playstation Productions, compte bien transposer sur grand écran d'autres licences cultes du constructeur.

Gran Turismo au ciné ? Le projet est en préparation

Or et si l'on en croit la biographie Twitter de Carter Swan , producteur chez Playstation Productions, l'homme travaille actuellement sur de nombreuses adaptations parmi celles de The Last of Us évidemment, mais aussi celles d'Uncharted, de Twisted Metal, de Ghost of Tsushima et de… Gran Turismo !

Une nouvelle qui peut paraître étonnante de prime abord, sauf qu'en réalité, la question d'une adaptation ciné de la saga Polyphony Digital ne date pas d'hier. En 2013, le projet était déjà sur la table, avec un certain Kevin Spacey à la production et Alex Tse à l'écriture, co-scénariste de l'excellent Watchmen : Les Gardiens de Zack Snyder. D'après les premières ébauches, la série/film aurait raconté l'histoire d' un jeune champion de jeu vidéo qui devient un pilote automobile professionnel émérite.

Bien entendu, le projet s'est perdu dans les couloirs d'Hollywood, et sa mise en chantier a pris un coup d'arrêt après les plaintes d'agression sexuelle contre la star de House of Cards. Néanmoins et si le projet est toujours mentionné dans la bio de Carter Swan, on peut affirmer sans risque qu'une adaptation ciné/série de Gran Turismo est toujours dans les cartons. Pour rappel, une IA développé par Sony a récemment explosé les chronos des meilleurs joueurs du monde. Elle pourrait être utilisée dans Gran Turismo 7 pour offrir un challenge particulièrement relevé.

