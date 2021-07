Playdate : vous pourrez précommander la console à manivelle le 29 juillet prochain

Playdate, la nouvelle console de poche originale dotée d'un écran noir et blanc et d'une manivelle sur le côté, créé par Panic et conçu en collaboration avec Teenage Engineering, a désormais une date de précommande.

Après deux ans d’attentes, Panic a enfin dévoilé que la date de l’ouverture des précommandes pour sa console Playdate. Vous pourrez acheter cette charmante console de jeu vidéo portable de couleur jaune vif et dotée d'une manivelle unique sur son côté le 29 juillet prochain. Son prix de 179 dollars comprend 24 jeux développés exclusivement pour l'appareil, codés en Lua ou en C.

Cependant, il faut noter que vous ne pourrez pas jouer aux 24 jeux tout de suite. En effet, Panic livrera deux jeux par semaine sur l'appareil pendant trois mois, jusqu'à ce que les 24 jeux soient déployés.

Panic veut éviter la pénurie, mais il n’y en aura pas pour tout le monde en 2021

Panic a déclaré que les précommandes ne seront pas “épuisées”, quel que soit le nombre de précommandes enregistrées. En d’autres termes, contrairement aux PS5 et Xbox Series X, qui connaissent actuellement de problèmes d’approvisionnement, vous devrez quoi qu’il arrive être en mesure de précommander votre console.

Cependant, l’entreprise a ensuite confirmé qu'il y aurait un lot d'environ 20 000 unités Playdate qui, selon eux, « devraient être expédiées à la fin de 2021 ». Panic a également révélé qu'elle expédiera les commandes supplémentaires au-delà des quelque 20 000 unités prévues en 2022, en ajustant sa production suivant la demande observée. Du côté de Sony, un nouveau modèle de PS5 Digital Edition est apparu sur le site officiel, et pourrait permettre au fabricant d’expédier davantage d’unités dans les mois qui viennent.

Pour rappel, la console Playdate mesure à peine 76 × 74 × 9 mm et l'écran n'en occupe que la moitié. Le reste de l'espace est consacré au D-pad, aux boutons A et B, au bouton de menu, au haut-parleur et à la manivelle. Cette dernière permettrait par exemple de « faire tourner » votre arme dans des jeux comme Doom ou Castle Wolfenstein, ou encore de remonter le temps dans certains jeux. À ce jour, il s’agit d’un des ajouts les plus originaux que nous avons eu l’occasion de voir sur une console portable. Rendez-vous jeudi 29 juillet à 19h pour le lancement des précommandes sur le site de Playdate. Plus vous commanderez tôt, plus la console arrivera chez vous rapidement !

Source : Playdate