WhatsApp va bientôt introduire une nouveau moyen hyper efficace de chercher un message

Il vous sera bientôt impossible de ne pas retrouver un message sur WhatsApp, même s’il date de plusieurs années. À vrai dire, surtout s’il date de plusieurs années ! En effet, la messagerie travaille sur une fonctionnalité de recherche de message par date, qui filtrera encore plus efficacement les résultats.

Qui n’a jamais tenté de retrouver un vieux message en tapant un mot que l’on se souvient vaguement avoir utilisé, pour finalement se retrouver avec une liste longue comme le bras de résultats potentiels. Et de passer les 10 prochaines minutes à tenter désespérément de trouver le Graal. Toutes les messageries présentent peu ou prou ce problème, auquel WhatsApp pourrait bien avoir trouvé une solution.

Comme son à son habitude, le site WABetaInfo a fouillé la dernière bêta de l’application pour Android pour y dénicher les futures nouveautés que nous réserve Meta. Dans la version 2.23.24.16 de l’application, on trouve ainsi un nouveau filtre pour la recherche de messages. Ce dernier prend la forme d’un calendrier, sur lequel il est possible de sélectionner une date, à laquelle ledit message aurait été envoyé.

WhatsApp va permettre de chercher ses messages par date

La fonctionnalité prend la forme d’une petite icône de calendrier placée à droite de la barre de recherche. En cliquant dessus, il est donc possible de sélectionner une date à laquelle on pense avoir reçu ou envoyé le message recherché. À noter qu’il n’est visiblement pas possible de configurer une date de début et de fin pour la recherche. Il faudra donc être certain du jour pour espérer retrouver le message.

Malgré cette limitation, la fonctionnalité devrait grandement simplifier la recherche de message. Si elle se retrouvera rapidement inutile pour les conversations vieilles de plusieurs années, elle sera diaboliquement précise pour les échanges récents. Selon WABetaInfo, ce nouveau filtre devrait arriver sur une version stable de WhatsApp dès la prochaine mise à jour, qui ne devrait donc pas tarder.

Source : WABetaInfo