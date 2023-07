Google Play Store : les malwares sur Android vont chuter après ce changement

Google veut en finir avec les applications Android remplies de malwares. Les développeurs ont désormais une nouvelle obligation qui va grandement complexifier la tâches des hackers voulant publier une appli infectée. Explications.

Les applications Android infectées par un malware sont une réalité. Vous pensez télécharger une banale appli et soudain, un programme malveillant dissimulé se met en marche pour contrôler votre smartphone à distance et voler vos données personnelles. Mots de passe, adresse, coordonnées bancaires… La liste fait froid dans le dos. Très conscient du problème, Google bannit régulièrement des applications Android dangereuses.

La firme franchit aujourd'hui un nouveau cap dans la lutte contre ce fléau. Désormais, les développeurs devront présenter un numéro DUNS avant de pouvoir soumettre leurs applications en vue d'une publication sur le Play Store. Derrière cet acronyme se cache une procédure très encadrée qui va certainement décourager de nombreux hackers. Jusqu'à présent, il leur est facile de présenter une application, l'infecter après son approbation par Google, puis de récréer un compte pour recommencer après sa suppression. Plus maintenant.

Un identifiant unique pour lutter contre les malwares Android

DUNS, ça veut dire Data Universal Number System. En français Numéro mondial d’identification unique des entreprises. Composé de 9 chiffres, il est utilisé par de nombreuses entités comme la Commission Européenne, le gouvernement américain, les Nations Unies ou encore Apple. L'obtenir n'est pas aisé. La procédure demande de fournir plusieurs documents qui seront rigoureusement contrôlés, et le tout peut prendre jusqu'à 30 jours. Il y a fort à parier que de nombreux cybercriminels auront du mal à remplir cette nouvelle condition. Ils devront créer une société pour démarrer la procédure et surtout en re-créer une nouvelle s'ils se font bannir, ce qui arrivera tôt ou tard.

À terme, le numéro DUNS sera demandé à tous les développeurs, même ceux qui ont déjà un compte pour publier sur le Play Store. En complément, Google annonce une modification des informations de contact affichées sur les pages d'applications. Aujourd'hui on y voit le nom du développeur , une adresse et un mail. Vont s'ajouter le nom de la société, l'adresse complète de ses bureaux, un site Web et un numéro de téléphone. Google vérifiera régulièrement les informations fournies afin de s'assurer de leur exactitude.

Source : Google