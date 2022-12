Pixmania propose le Google Pixel 7 à seulement 20€/mois

Rendez-vous vite chez Pixmania pour profiter du Google Pixel 7 à partir de seulement 20€/mois. Découvrez comment profiter de ce prix réduit ci-dessous.

Vous cherchez un smartphone haut de gamme, mais vous n’avez pas un budget conséquent ? Chez Pixmania, vous pouvez profiter d’une multitude d’offres à prix réduit. Et ce n’est pas tout : Pixmania vous permet également de payer votre smartphone en plusieurs fois grâce au service Pixeasy. Vos mensualités sont ainsi réduites d’autant plus lors de l’achat.

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Pixmania propose par exemple le Google Pixel 7 à partir de seulement 20€/mois pendant 24 mois. Pour profiter de ce prix mini, vous devez simplement adhérer au service Pixeasy. Celui-ci vous permet de payer en 24 fois, mais aussi de réduire le montant de vos mensualités grâce à la reprise de votre smartphone à la fin de durée choisie.

Vous préférez payer en une seule fois ? Pixmania vous propose le Google Pixel 7 à partir de 641,78€. Grâce au service Pixtrade, vous pouvez faire baisser encore plus ce prix avec la reprise de votre ancien smartphone. Par exemple, si vous revendez un Pixel 3 XL 128Go à Pixmania, vous pouvez profiter du Google Pixel 7 128Go pour seulement 551,78€. Vous recevrez le montant de rachat de votre ancien smartphone dès la réception et validation de votre estimation de reprise.

Profitez d’un smartphone performant à prix réduit grâce à Pixmania

Pour seulement 20€/mois, Pixmania vous donne ainsi accès à ce que Google fait de mieux aujourd’hui en termes de smartphones. Le Google Pixel 7 est en effet un petit bijou de technologie.

Il propose notamment un écran de 6,3 pouces avec un design sophistiqué et une prise en main agréable. Côté performances, il ne faiblit pas avec une puce Tensor G2 et pas moins de 8Go de RAM. Il fait ainsi partie des smartphones les plus performants sur le marché aujourd’hui.

Parmi ses nombreuses autres qualités, on note également son capteur photo arrière de 50Mps, son capteur photo frontal de 12Mpx et son zoom 2x numérique. Les passionnés de photo seront comblés avec le Pixel 7. Enfin, difficile de décrire ce smartphone sans parler de sa batterie de 4355mAh qui lui permet de tenir plusieurs jours sans problème.

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois avec option de reprise inclus au bout de 24 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.