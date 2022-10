Pixel Watch : la montre déjà déballée juste avant le lancement officiel

Comme d’habitude avec les produits de Google, la Pixel Watch vient d’être déballée à l’avance à seulement quelques jours de son lancement officiel, l’occasion de voir la montre sous toutes ses coutures.

Alors que les Pixel 7 et 7 Pro avaient déjà fait l’objet d’un déballage complet il y a quelques semaines, c’est désormais à la Pixel Watch de voir sa boîte être ouverte à quelques jours de la sortie officielle. Pour rappel, ce n’est pas exactement la première fois que nous avons droit à un tel aperçu de la montre, puisqu’un prototype de l’appareil avait déjà été oublié dans un restaurant un peu plus tôt cette année.

Un utilisateur de Reddit a déjà réussi à mettre la main sur la première montre connectée de Google, et ne s’est pas gêné pour publier des images de l’appareil sur le réseau social. Cette fois-ci, l’internaute n’aurait pas réussi à acheter la montre en avance, mais il travaillerait dans un entrepôt qui possédait l’appareil dans son stock avant que celui-ci n’arrive en magasin.

La Pixel Watch offre un design d’un autre temps

En ouvrant la boîte, on découvre que l'Active Band est déjà fixé à la Pixel Watch et le tout est enroulé autour d'un morceau de carton allongé qui a la forme d'une pilule lorsqu'il est vu de côté. La Pixel Watch semble être fixée à la rondelle du câble de chargement magnétique USB-C, le fil étant maintenu juste en dessous, ce qui signifie que Google utilise tout simplement la connexion magnétique existante pour maintenant l’appareil en place. D’ailleurs la montre devrait offrir une autonomie de seulement 24 heures.

D’autres images nous montrent également les différentes inscriptions de la boîte. On peut lire qu’il s’agit ici du modèle en argent avec un bracelet charbon de bois. On apprend également que la montre fonctionne avec le système d’exploitation Wear OS 3.5, et nécessite un smartphone avec Android 8.0 ou une version plus récente. La montre supporte également les connexions LTE, Wi-Fi, Bluetooth, et possède une puce NFC pour les paiements et un GPS intégré.

L’internaute en a également profité pour mettre la montre à son poignet. Malheureusement, elle n’a pas pu être allumée, mais on rappelle que le design de la Pixel Watch est assez controversé. En plus d’être propulsé par un processeur qui date d’il y a plus de 4 ans, l’écran est entouré de bordures beaucoup plus épaisses que la plupart de ses concurrentes.

Source : Reddit