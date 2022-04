Pixel Watch : un prototype de la montre de Google oublié dans un restaurant

Notre premier aperçu de la Pixel Watch arrive dans des circonstances assez particulières, puisqu’il semblerait que quelqu'un a trouvé son prototype traînant dans un restaurant, puis a envoyé des photos à nos confrères d’Android Central.

Un prototype de la Pixel Watch aurait été retrouvé dans un restaurant américain. Aussi fou que cela puisse paraître, il s’agit donc des premières images de la première montre connectée. Pour ceux qui s’en souviennent, un prototype d’iPhone 4 en 2010 avait également été oublié dans un restaurant.

D’après les images dévoilées par Android Central, il semble que toutes les fuites précédentes avaient vu juste concernant le design de la montre de Google. Celle-ci arbore un écran très incurvé de tous les côtés qui ressemble beaucoup aux écrans « cascade » adopté par certains smartphones chez Vivo ou encore Huawei.

La Pixel Watch se dévoile dans des photos volées

Les images nous montrent également qu’une couronne physique se trouve entre deux boutons sur le côté de la montre. Les deux boutons pourraient être utilisés pour allumer ou éteindre la montre, revenir à l'écran d'accueil, ou même comme raccourci pour faire apparaître les applications récemment utilisées. De son côté, le petit trou à côté de la couronne pourrait être un microphone pour Google Assistant, une fonctionnalité toujours absente de la Galaxy Watch 4.

Au dos de l'appareil, on peut voir un capteur optique de fréquence cardiaque. Malheureusement, la montre n'a pas voulu aller au-delà de son écran de démarrage et il n'y a donc pas de photos d'elle sur l’écran d’accueil. On sait que la montre va tourner sous Wear OS 3, la dernière version du système d’exploitation de Google.

Du côté des dimensions, les personnes ayant trouvé le prototype révèlent sur Reddit que la Pixel Watch mesure environ 12,7 mm d’épaisseur pour 38,1 mm de diamètre. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 4 de 40 mm mesure 40,4 x 39,3 x 9,8 mm sans compter le capteur de santé, tandis que l'Apple Watch Series 7 a une épaisseur de 10,7 mm. La Pixel Watch s’annonce donc légèrement plus grosse que ses concurrentes, probablement à cause de la taille de son capteur au dos. Quoi qu'il en soit, nous devrions bientôt en savoir plus, puisque Google pourrait dévoiler sa montre dès le mois prochain à l'occasion de la conférence Google I/O.

Source : Android Central