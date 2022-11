Pixel Watch : Fitbit se trompe complètement dans la mesure des calories

D'après plusieurs propriétaires de Pixel Watch, la mesure des calories effectuée par Fitbit affiche régulièrement des résultats erronés. En effet, et par rapport au décompte des calories obtenu sur une Galaxy Watch 4, les relevés peuvent être jusqu'à 50 % plus élevés.

Début octobre 2022, Google a enfin lancé la Pixel Watch, sa toute première montre connectée. Il était temps, puisque la smartwatch de Google était attendue depuis 2018 tout de même. Proposée à 379 €, cette montre a été pensée pour offrir toute l'expérience Google au poignet.

Et avec la Pixel Watch, la firme de Mountain View comptait bien s'appuyer sur l'expertise de Fitbit, propriété de Google depuis novembre 2019. Ainsi, on retrouve plusieurs fonctionnalités de suivi de la santé, comme un électrocardiogramme ou l'analyse des dépenses caloriques et de la qualité du sommeil. Malheureusement, il a été prouvé que la Pixel Watch propose nettement moins de fonctionnalités liées à la santé que les bracelets FitBit à vocation sportive. Un comble.

La mesure des calories par Fitbit est totalement détraquée sur la Pixel Watch

Pire encore, si l'on en croit les témoignages de plusieurs utilisateurs relayés par nos confrères d'Android Police, il y a un souci sur la mesure des calories avec la Pixel Watch. En effet, certains propriétaires de la montre connecté expliquent obtenir des résultats incohérents, bien trop élevés par rapport à ce qu'ils devraient être.

Ainsi, si l'on compare aux décomptes des calories que l'on peut obtenir via une Galaxy Watch 4, les relevés Fitbit étaient environ 50 % plus élevés. Si la mesure des calories peut varier légèrement selon les appareils, les écarts ne sont jamais aussi importants. D'autant que comme toutes les smartwatch et trackers de fitness, la Pixel Watch calcule vos calories brûlées en fonction de votre rythme cardiaque, de vos activités, de votre âge, de votre taille et de votre poids.

Google a récemment confirmé qu'il s'agissait d'un problème logiciel. Selon la compagnie américaine, le logiciel de FitBit débute la mesure des calories avec des informations incorrectes. Résultat, le décompte des calories sera toujours inexacte. Fort heureusement, un simple redémarrage de la Pixel Watch permet de résoudre le problème, temporairement du moins. En attendant le déploiement d'un correctif, on vous conseille également de vous rendre dans l'application Fitbit pour vérifier les informations relatives à votre taille, votre poids et votre âge. L'insider et journaliste Max Weinbach a constaté que ses données avaient été enregistrées de manière incorrecte par l'appli.