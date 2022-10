Pixel Watch : la montre connectée de Google manque de fonctionnalités de santé

La Pixel Watch était attendue depuis 2018, et maintenant que Google a dévoilé sa montre connectée, les premiers clients font part de leurs remarques. Le site ConnectTheWatt a comparé les fonctionnalités de la Pixel Watch à celles des bracelets à vocation sportive de Fitbit, les Sense et autres Versa 3.

Sur le papier, la Pixel Watch se propose d’offrir l'expérience ultime “Google” au poignet. Si effectivement, à l'inverse des bracelets Fitbit, racheté par Alphabet en 2019, elle offre son lot de fonctions généralistes, on s’attend également à ce qu'elle soit à la hauteur au niveau sport et santé. Nous passerons rapidement sur les caractéristiques techniques de la Pixel Watch que vous pourrez retrouver dans ce récapitulatif pour passer au comparatif des fonctionnalités de la bête.

Le site spécialisé fait tout d’abord part de son inquiétude en ce qui concerne l’autonomie annoncée de la Pixel Watch, qui n’est que de 24 heures. Les Fitbit Sense et Versa 3 tiennent 6 jours en utilisation normale, et 3 jours lorsque Always on Display est activé. Si la montre de Google est optimisée de la même manière, cela signifie qu’elle ne tiendra sans recharge que pendant douze heures.

La Pixel Watch ne propose pas toutes les fonctionnalités des Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 3

De par son prix, les concurrentes désignées de la Pixel Watch sont la Samsung Galaxy Watch5 et l’Apple Watch SE2. Officieusement, la Fitbit Sense 2 marche également sur les platebandes de la montre connectée de Google lorsque l’on se concentre sur le suivi d’activité. Si la firme de Mountain View dispose désormais de l'expertise de Fitbit en matière de suivi de santé, elle a décidé de ne pas totalement en faire profiter la Pixel.

La Pixel Watch propose bien un cardiofréquencemètre ou encore un GPS, mais il lui manque les nombreuses fonctionnalités qui font l’attrait des bracelets Fitbit : départ, pause et arrêt automatique des exercices, suivi des séances de natation, notifications d’arythmie cardiaque, suivi de la fréquence de respiration, enregistrement des phases de sommeil. Bien d’autres indicateurs de santé manquent à l’appel. Difficile de croire qu’il s’agit d’un manque de la part de Google. De plus, contrairement à la Pixel Watch, les montres Fitbit peuvent se synchroniser avec tous les smartphones, Android comme iOS. C'est une belle montre connectée généraliste, mais dans le domaine du sport et de la santé, la Pixel Watch semble encore avoir des lacunes.