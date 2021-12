Pixel Watch : Google lancerait sa propre montre connectée dès 2022

Google se sent prêt à lancer sa montre connectée : la Pixel Watch. Celle-ci arriverait en 2022 et proposerait ce que Wear OS fait de meilleur. Elle attaquerait de front l’Apple Watch sur son segment. Un pari risqué pour la firme californienne.

Quand Google se lancera-t-il sur le marché des montres connectées ? Très bientôt, selon Business Insider. En effet, la Google Pixel Watch, montre connectée conçue par la firme de Mountain View, arriverait surle marché dans le courant de l’année 2022. Au printemps, plus précisément.

Cette montre connectée entrerait ainsi dans la gamme Pixel, dont les derniers produits, les smartphones Pixel 6 et 6 Pro, sont sortis en octobre. La logique serait la même : créer une sorte de figure de proue pour son OS. C’était Android 12 pour les Pixel 6, ce sera Wear OS pour la Pixel Watch. Le but serait ainsi de montrer de quoi Wear OS serait capable et inciter les autres constructeurs à se lancer.

La Pixel Watch devrait être annoncée en 2022

Notons que la conception de cette montre connectée Pixel ne serait pas du fait des équipes de Fitbit, société appartenant à Google. Elles seraient en effet conçue par l’équipe derrière les produits Pixel pour plus de cohérence. Cela ne l'empêchera pas d'intégrer toutes les fonctionnalités des produits Fitbit.

Pour le moment, nous n’avons aucune information sur les capacités de la montre, si ce n’est qu’elle embarquera un capteur cardiaque et un compteur de pas, comme les Fitbit. La grande question sera de savoir si Google utilisera un SoC maison pour son produit, comme il l’avait fait avec les Pixel 6 (équipés d’un processeur Google Tensor).

Ne reste maintenant qu’à attendre une éventuelle annonce de la part du géant californien. Pour le moment, aucune conférence, virtuelle ou réelle, n’est annoncée, mais il faudra guetter la chose. Quoi qu’il en soit, le marché des montres connectées semble aiguiser ses appétits. Un peu mis de côté ces dernières années, il revient en force, notamment grâce à Apple qui n’a jamais vraiment lâché le morceau.

La dernière montre en date de la firme de Cupertino, l'Apple Watch Serie 7, est sortie en septembre et s’axe clairement sur le sport et la santé, et non plus seulement sur le lifestyle. Une nouvelle stratégie qui paye et qui montre que le format est encore très loin d’être has been.