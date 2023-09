Les Galaxy Watch 5 reçoivent One UI Watch 5, la nouvelle mise à jour basée sur Wear OS 4

Les propriétaires des Galaxy Watch 5 de Samsung vont avoir une bonne surprise : le fabricant coréen vient de déployer une toute nouvelle mise à jour sur ses montres connectées, de quoi faire le plein de nouvelles fonctionnalités.

Il y a quelques semaines, Samsung présentait en grande pompe ses Galaxy Watch 6 et 6 Pro, ses montres connectées de nouvelle génération. Celles-ci avaient été lancées avec une toute nouvelle mise à jour du système d’exploitation, qui est désormais basé sur Wear OS 4 de Google. La surcouche One UI Watch 5 reprend la plupart des fonctionnalités de l’OS, mais à la sauce Samsung.

Comme on pouvait s’y attendre, la mise à jour est également prévue pour les montres plus anciennes de la société, et le déploiement vient justement de commencer sur les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Classic de l’année dernière. Les utilisateurs européens peuvent donc dès à présent télécharger la nouvelle mise à jour, qui porte le numéro R9xxXXU1BWH3 et pèse environ 1,7 Go.

Quelles nouvelles fonctionnalités sur One UI Watch 5 ?

Parmi les changements les plus importants de cette nouvelle version, on peut citer la nouvelle façon de parcourir les cadrans et les différentes tuiles. En effet, celle-ci propose désormais une disposition verticale.

One UI Watch 5 ajoute également une nouvelle tuile Batterie, qui vous permet, comme son nom l’indique, de vérifier le niveau de batterie de tous vos appareils. Les utilisateurs peuvent aussi désormais lancer des minuteries à partir de la nouvelle tuile Minuterie sans ouvrir l'application Minuterie.

Samsung a également ajouté une fonction de coaching de sommeil améliorée à Samsung Health, pratique pour les utilisateurs souhaitant suivre et améliorer leurs habitudes de sommeil. On retrouve aussi de nouveaux contrôles pour les appels, notamment le réglage du volume des appels ou encore la possibilité de les mettre en sourdine.

Enfin, on peut également relever la possibilité de transférer facilement les données de la montre vers un nouveau téléphone et une fonction de sauvegarde automatique. La sécurité est également à l’honneur, avec une fonction de sécurité exigeant un code PIN ou un motif après une réinitialisation d'usine.