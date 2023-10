Gmail débarque officiellement sur les Galaxy Watch et Pixel Watch sous Wear OS 4

Les montres connectées de Google et Samsung ont enfin droit à une application Gmail native tournant sur Wear OS 4. Dès aujourd’hui, les détenteurs de Pixel Watch et Galaxy Watch dotées du système d’exploitation pourront consulter leur mail comme sur PC et smartphones. Il faudra toutefois s’attendre à quelques limitations.

Hier, Google a tenu sa conférence de présentation des Pixel 8. Les nouveaux smartphones ont certes été les stars de la soirée, mais n’ont pas été les seuls à occuper la scène l’espace d’un instant. On effet, on a également eu un aperçu de la Pixel Watch 2, l’occasion pour la firme d’annoncer quelques nouveautés pour Wear OS 4. Parmi elles, on retrouve notamment l’arrivée d’une application native pour Gmail.

Dès aujourd’hui, vous pouvez donc télécharger l’application Gmail via le Google Play Store depuis votre Pixel Watch ou Galaxy Watch tournant sur Wear OS 4. Une fois chose faite, vous pourrez consulter vos mails directement sur votre poignet, aussi bien dans votre boîte de réception que dans les diverses étiquettes que vous aurez configurées.

Gmail est disponible sur les montres connectées Wear OS

L’application inclue également quelques fonctionnalités bien senties, comme la possibilité de passer d’un compte Google à un autre en toute fluidité, comme sur smartphone, ou encore le fait visionner tous les mails d’un même thread sans avoir à chercher le message dans sa boîte de réception. De plus, il est possible de rafraîchir la page manuellement, l’application affichant même le statut de la synchronisation avec votre compte.

Néanmoins, il faudra s’attendre à quelques limitations, assez prévisibles compte tenu du format réduit de l’écran d’une montre connectée. Par exemple, il sera impossible d’ouvrir une pièce jointe, qu’il s’agisse d’un document ou d’une image. De la même manière, vous ne pourrez pas voir uniquement vos mails non lus, seulement les derniers à avoir atterri dans votre boîte de réception.

Selon de premiers retours, l’application tourne de manière fluide, sans bugs ou crash notoires. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent l’arrivée d’autres applications Google, comme Keep il y a quelques mois. Calendar, de son côté, a été annoncé sur Wear OS, mais on ne connaît pas encore sa date de déploiement.

Source : Sam Mobile