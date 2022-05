Huawei Mate Xs 2 : le smartphone pliable arrive en Europe le 18 mai 2022

Huawei serait sur le point de lancer un nouveau smartphone pliable en Europe. Le fabricant chinois a annoncé une nouvelle conférence le 18 mai prochain, et a laissé des indices concernant l’appareil qui sera présenté.

Il y a quelques semaines, Huawei avait lancé sur le marché un nouveau smartphone pliable, le Mate Xs 2. Contrairement aux appareils pliables traditionnels, ce dernier avait la particularité d’être équipé d’un écran pliable vers l’extérieur, plutôt que vers l’intérieur. Les clients français devraient bientôt avoir la chance de pouvoir essayer ce smartphone, puisque Huawei a annoncé son lancement le 18 mai prochain en Europe.

Pour rappel, il ne s’agira pas du premier smartphone pliable de Huawei à être commercialisé hors de Chine. Le fabricant avait déjà lancé son Huawei P50 Pocket en Europe, mais son prix élevé et l’absence des Google Mobile Services ne semblent pas l’avoir aidé à détrôner le leader actuel sur ce marché : Samsung. Cela laisse donc présager que le Huawei Mate Xs 2 pourrait également être vendu plus cher que son concurrent principal : le Galaxy Z Fold 3.

Quelles caractéristiques pour le Huawei Mate Xs 2 ?

Le Huawei Mate Xs 2 est significativement moins performant que ses concurrents, puisqu’il est équipé d’un processeur Snapdragon 888 de 2021. Il s’agit d’ailleurs de la version 4G de la puce, puisqu’à cause des sanctions américaines, Huawei ne peut plus utiliser de technologies 5G sur ses smartphones.

L’appareil est équipé d’un écran unique OLED de 7,8 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz et une définition de 2200 x 2480 pixels. Une fois plié, l’écran ne mesure plus que 6,5 pouces. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4600 mAh, soit un peu plus que le Galaxy Z Fold 3. La recharge rapide est également plus performante, puisqu’elle atteint les 66 W.

Côté photo, on retrouve une configuration à trois caméras assez convaincante. Le capteur principal de 50 MP est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi que par un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3X. La partie selfie est, elle, assurée par un capteur de 10,7 MP. Rendez-vous le 18 mai prochain pour découvrir le prix et les spécificités du smartphone chez nous. On ne devrait par exemple pas profiter du nouvel HarmonyOS 2.0, Huawei préférant toujours EMUI en dehors de la Chine.