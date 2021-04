Pixel Buds A : Google supprimerait la surface tactile qui contrôle le volume sonore

Google pourrait bientôt changer la gestuelle du contrôle du volume avec les Pixel Buds A. L’information est révélée grâce à la dernière mise à jour de l’application Pixel Buds qui permet d’appairer des écouteurs TWS de la firme de Mountain View. Cette mise à jour contient d’ores et déjà les fichiers pour contrôler les futurs Pixel Buds A. Mais des changements importants ont été apportés.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient à propos des Pixel Buds A. Il s’agit, selon les plus fuites les plus crédibles, d’écouteurs TWS (True Wireless Stereo) plus abordables que les deux premières générations de Pixel Buds. D’où leur nom « provisoire » de Pixel Buds A où la lettre A est similaire à la lettre A des Pixel 3a et Pixel 4a. Reste cependant à savoir ce que ses nouveaux écouteurs apporteront comme nouveautés et pourquoi ils pourraient être moins chers que les écouteurs actuellement en vente.

Lire aussi – Les prochains Pixel Buds pourraient embarquer une technologie similaire à celle des AirPods Pro

Nos confrères de 9to5Google, à qui l'on doit le nom provisoire de ces écouteurs, ont peut-être découvert un élément de réponse à cette question. Ils affirment en effet que leur capacité tactile serait différente, voire absente des Pixel Buds A. Pour étayer leurs propos, ils citent des changements réalisés par Google dans l’application qui sert à appairer les Pixel Buds avec un smartphone. Cette application a été mise à jour cette semaine. Le numéro de version est « 1.0.367372739 ».

Google pourrait supprimer la surface tactile des Pixel Buds A

En décompilant l’APK, ils y ont trouvé les deux dossiers qu’ils avaient découverts précédemment. Le premier fait référence à des Pixel Buds « Type One » et le second à des Pixel Buds « Type Two ». Dans une précédente fuite, ils estimaient que le second dossier concernait les Pixel Buds A qui sont en cours de développement. Le dossier « Type Two » compte deux fichiers de moins. Le premier s’appelle « Swype Forward » et le second « Swype Backward ».

Ces deux fichiers servent à faire le lien entre un geste tactile, vers l’avant ou vers l’arrière, et une commande. Dans les deux générations de Pixel Buds, vous glissez votre doigt vers l’avant ou l’arrière pour contrôler le volume sonore. L’absence de ces deux fichiers pourrait donc indiquer que les gestes tactiles seront absents et, par extension, qu’aucune surface tactile ne serait intégrée. Voilà comment Google compte baisser le prix de ces écouteurs. Notez que la firme pourrait cependant opter pour une solution alternative, comme le contrôle à la voix (« OK Google, monte le son »). Ce qui semble tout aussi pratique.

Source : 9to5Google