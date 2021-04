Les prochains Pixel Buds pourraient embarquer une technologie similaire à celle des AirPods Pro

Les prochains écouteurs True Wireless de Google font de plus en plus parler d’eux ces derniers temps. Quelques indices laissent présager qu’ils pourraient embarquer une technologie similaire à la 3D audio des AirPods Pro.

Les Pixels Buds devraient prochainement avoir une nouvelle itération. Dans tous les cas, les indices et les fuites concernant ces produits se font de plus en plus insistants. Aujourd’hui, c’est Android Police qui en rajoute une couche, en affirmant que les prochains écouteurs True Wireless de Google imiteraient les AirPods Pro sur un point.

En effet, le site indique que la firme de Mountain View a acquis la start-up Dysonics en décembre dernier. Cette dernière est spécialisée dans le son et dans la 3D audio. A cela s’ajoute la publication LinkedIn d’un employé de la société, qui a indiqué il y a quelques mois travailler sur un nouveau produit estampillé Google. Il n’en faut pas plus pour suggérer l’ajout de l’audio spatial dans les nouveaux Pixel.

A lire aussi – Test Galaxy Buds Pro : Samsung livre les meilleurs écouteurs True Wireless pour Android

Déjà présent sur les AirPods Pro dans le domaine des écouteurs True Wireless, la 3D audio permet au son de « suivre » les mouvements de tête de l’utilisateur afin de garantir une expérience la plus réaliste et agréable possible.

Des Pixel Buds A moins chers ?

Ce n’est pas la première fuite concernant ces nouveaux écouteurs. En effet, la semaine dernière, le site 9to5Google avait déjà éventé le secret. Pour le site, cette version 2021 serait nommée Pixel Buds A. Si l’on suit la logique de Google, les produits en A sont des versions moins chères que les précédents, tout en reprenant leurs forces.

Ces modèles seraient identiques aux premiers en termes de design, avec toutefois une robe entièrement blanche pour se démarquer. Pour le reste, les différences ne sont pas connues, mais la fuite d’aujourd’hui peut nous donner des indices sur les nouvelles fonctionnalités. On peut aussi miser sur le retour du contrôle tactile et de Google Assistant. Plus encore, ces Pixel Buds A seraient vendus beaucoup moins chers que les précédents pour séduire le plus large public possible. Pour rappel, la première version sortie en 2019 coûtait 199 euros. Ne reste maintenant plus qu’à attendre une annonce en bonne et due forme de Google pour en avoir le cœur net.

Source : Android Police