Pixel Buds A : Google prévoirait des écouteurs True Wireless à petit prix

Google pourrait prochainement annoncer ses nouveaux écouteurs True Wireless : les Pixel Buds A. Comme l’indique le A de l’intitulé, ils pourraient viser un segment de prix moins élevé que les précédents modèles. Niveau design, ils resteraient similaires.

Google a déjà lancé une paire d’écouteurs True Wireless en 2019 : les Pixel Buds. Une deuxième version devrait voir le jour et 9to5Google nous rapporte aujourd’hui leur nom. Ils devraient s’appeler les Pixel Buds A, ce qui traduit un positionnement tarifaire moins élevé. Pour rappel, les produits de Google estampillés A, comme le Pixel 4A, visent le marché du milieu de gamme et sont donc vendus à un tarif abordable. Les Pixel Buds A devraient suivre la même logique, si l’on en croit le site américain. Pour rappel, les Buds classiques sont vendus à 199 euros.

9to5Google affirme que les nouveaux Pixel Buds A seraient identiques aux premiers modèles au niveau du design. La seule chose qui devrait les distinguer, du moins sur le modèle blanc, serait les écouteurs totalement immaculés sur leur partie intérieure. Ils seraient également disponibles dans un deuxième coloris : vert foncé afin de contraster avec le modèle vert clair d’il y a deux ans.

Des Pixel Buds A toujours aussi performants

Les nouveaux modèles de Pixels Buds seraient, comme les anciens, pilotables avec les contrôles tactiles ou encore grâce à Google Assistant. Néanmoins, on ne sait pas si les autres fonctionnalités de la gamme, comme la traduction ou le réglage du volume de manière automatique, seront de la partie. Ils devraient accompagner la sortie du Pixel 5A, lui aussi attendu pour les prochains mois.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les Pixels Buds A font parler d’eux. En janvier, des écouteurs True Wireless de Google avaient passé la certification Bluetooth. Toutefois, on ne sait pas s’il s’agissait des Pixels Buds A ou d’un autre modèle plus haut de gamme encore gardé secret. Quoi qu’il en soit, nous guetterons évidemment les fuites et autres infos concernant ce futur produit. Le Pixel 5A, qui devrait arriver dans les prochains mois, aura également toute notre attention.

Source : 9to5Google