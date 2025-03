Pixel 9 : le prix du smartphone Google est en chute libre grâce à ce bon plan Amazon

Le Pixel 9 fait l'objet d'un super bon plan chez Amazon. Durant plusieurs jours, le smartphone Google bénéficie d'une réduction globale de plus de 220 euros par rapport à son prix conseillé. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'au lundi 17 mars 2025 pour profiter d'une offre avantageuse sur l'achat du Pixel 9 chez Amazon Italie. Proposé dans sa version 128 Go et son coloris noir, le smartphone Google est au prix exact de 573,69 euros au lieu de 899 euros, ce qui correspond à une réduction de plus de 220 euros. Pour information, le tarif réduit comprend 5,01 euros de frais de port pour une livraison en France et 50 euros de remise via le coupon PIXEL50 visible sur la fiche produit.

Officialisé par Google au cours de l'été 2024, le Pixel 9 embarque un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View possède également une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, le système d'exploitation Android 15 et une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

La partie APN du téléphone inclut une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP pour les prises de selfies. De son côté, la connectivité du Google Pixel 9 est constituée du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour plus de détails, voici notre article dédié au test du Google Pixel 9.