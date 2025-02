Pixel 8a : le smartphone Google s’affiche à un très bon prix avant l’arrivée du Pixel 9a

En cette période hivernale, le Pixel 8a de Google s'affiche à un très bon prix avant l'arrivée prochaine de son successeur. Le smartphone de milieu de gamme du géant américain peut être obtenu à partir de 299 euros chez Bouygues Telecom.

Plus d'un mois avant le lancement du Pixel 9a, le Google Pixel 8a fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur la boutique en ligne Bouygues Telecom. Jusqu'au 30 mars 2025, le smartphone de la firme de Mountain View qui inclut 128 Go d'espace de stockage est au prix de revient de 369 euros au lieu de 419 euros.

Les 50 euros de réduction sont obtenus grâce à une offre de remboursement de la part de l'opérateur dont les conditions sont à consulter ici. Pour information, il est nécessaire de choisir le téléphone seul pour profiter de l'offre. Aussi, Bouygues Telecom ajoute une remise différée de 70 euros pour la reprise d'un ancien mobile, à condition de souscrire à un forfait mobile. En prenant en compte cette autre réduction, le produit revient alors à 299 euros seulement.

Le futur prédécesseur du Google Pixel 9a est bradé chez Bouygues Telecom

Lancé par Google au cours du mois de mai 2024, le Pixel 8a est un smartphone de milieu de gamme qui est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le téléphone compatible avec la 5G embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie de 4492 mAh avec la charge rapide à 18 W et le système d'exploitation mobile Android.

Concernant la partie APN et la connectivité du smartphone, le Google Pixel 8a dispose d'un double capteur principal de 64 + 13 MP, d'un capteur frontal de 13 MP, du Wi-Fi 6E (802.11ax), de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C, du Google Cast et du GPS. Pour terminer, le téléphone est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un adaptateur Quick Switch et un outil d'éjection pour la carte SIM.