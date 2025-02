Pixel 9a : le lancement est imminent, et Google prépare plusieurs cadeaux pour la sortie

Ça y est, on sait grâce à Android Headlines que le Pixel 9a de Google sera officiellement disponible le 26 mars. Les précommandes débuteront le 19 mars, avec une série d’avantages promotionnels au lancement.

Selon des informations partagées par Android Headlines, l’achat du smartphone donnera accès à six mois d’abonnement Fitbit Premium, trois mois de YouTube Premium et trois mois de stockage Google One (100 Go). Une offre identique à celle proposée avec le Pixel 8a. En revanche, contrairement aux autres modèles de la gamme Pixel 9, le plan Google One incluant Gemini Advanced (2 To + fonctionnalités IA) n’est pas inclus. Les utilisateurs souhaitant profiter de ces outils devront souscrire un abonnement supplémentaire.

Commercialisé à partir de 549 euros, le Pixel 9a conserverait son positionnement abordable. Il embarque un écran OLED de 6,28 pouces, le processeur Tensor G4 et 8 Go de RAM. Deux options de stockage sont proposées : 128 Go (549 euros) et 256 Go (629 euros). Le modèle mise aussi sur une batterie de 5 100 mAh, la plus grande capacité jamais intégrée dans un Pixel, surpassant même celle du Pixel 9 Pro XL. On pourrait donc logiquement s’attendre à une meilleure autonomie, surtout que le smartphone sera plus petit.

Lire également – Pixel 9a : voici le prix et la fiche technique complète du smartphone, plusieurs mois avant sa sortie

Pixel 9a : entre maintien des prix et concessions

Côté photo, Google améliorerait le capteur principal (48 MP) et conserverait l’ultra-grand-angle (13 MP), mais renoncerait toujours à un téléobjectif. L’autonomie, boostée par la batterie et l’optimisation du Tensor G4, pourrait devenir un argument majeur face à la concurrence.

Quatre coloris sont annoncés : Porcelain, Obsidian, Peony et Iris. Si le design reste classique, l’absence de Gemini Advanced dans les services offerts interroge, alors que l’IA est au cœur de la stratégie de Google. Ce choix pourrait s’expliquer par le maintien du tarif à 549 euros, inchangé depuis l’édition précédente.

En résumé, le Pixel 9a miserait sur la continuité : mêmes avantages promotionnels, même prix, mais des améliorations matérielles ciblées (batterie, photo). Un équilibre qui pourrait séduire les utilisateurs recherchant un smartphone Android économique, sans toutefois rivaliser avec les alternatives plus haut de gamme en matière d’IA. Les précommandes ouvriraient le 19 mars sur le site de Google et chez ses partenaires habituels.