Pixel 7a : une ultime fuite dévoile tout du smartphone abordable en vidéo

On n’arrête plus les fuites sur le Pixel 7a. Après sa mise en vente sur eBay, le YouTubeur Munchy a dévoilé une prise en main complète du smartphone en vidéo. L’occasion de confirmer ce que l’on savait en réalité déjà, que ce soit sur sa fiche technique comme sur son design.

On aura rarement vu autant de fuites sur un même smartphone. Depuis quelques jours, les leakers se bousculent pour dévoiler tout ce qu’il y a à dévoiler sur le Pixel 7a. La course a atteint son point culminant cette semaine, lorsque ce dernier est apparu en vente sur eBay, alors que sa sortie officielle n’est prévue que pour le 10 mai prochain. C’est d’ailleurs peut-être par ce biais que le Youtubeur Munchy est parvenu à se procurer un modèle, et à filmer une prise en main complète dans la foulée.

De fait, il ne faut pas s’attendre à de grandes révélations dans cette vidéo, l’immense majorité de la fiche technique ayant déjà fuité il y a plusieurs semaines, aux côtés de divers rendus dévoilant entièrement le design du smartphone. Munchy confirme ainsi que le Pixel 7a est doté d’un écran 1080×2400 ayant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il sera bien propulsé par un SoC Tensor G2 ainsi que 8 Go de RAM et une batterie 4300 mAh. D’après Munchy, l’appareil pèse 193 grammes.

Le Pixel 7a se dévoile entièrement en vidéo juste avant la sortie

Pour le design, Munchy note que le module photo est moins proéminent que sur le Pixel 7, et s’inspire plutôt du travail de Google sur le Pixel 6a. Par ailleurs, on y retrouve un capteur principal accompagné d’un capteur grand-angle, ce qui permet au smartphone de filmer 4K/60 FPS. Il en va de même pour le capteur selfie, qui pourrait quant à lui être limité à 30 FPS. Le capteur principal devrait être de 64 MP.

Munchy apporte tout de même quelques précisions intéressantes. Pour commencer, celui-ci explique que l’application Device Info HW, qu’il utilise pour accéder à la fiche technique, n’est pas à prendre au pied de la lettre. Cette dernière indique par exemple que le Pixel 7a dispose de trois capteurs photo, là où il n’en a que deux. Ensuite, il note que la coque arrière ressemble à du plastique, ce qui permettrait à Google de maintenir un prix raisonnable. Pour rappel, il est dit que le Pixel 7a sera commercialisé à 509 euros en France.